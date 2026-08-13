ETV Bharat / state

उत्तराखंड में इन जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी, रखें अपना ध्यान

देहरादून: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पल-पल बदल रहा है. देहरादून मौसम केंद्र ने आज फिर कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. साथ ही लोगों को सतर्क रहने की अपील की है.वहीं मानसून सीजन में पर्वतीय अंचलों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक जनजीवन प्रभावित है, भूस्खलन से सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं.

गौर हो कि मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों व उधम सिंह नगर जनपद गरज व चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है. जबकि राज्य के हरिद्वार जनपद में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है. राज्य के देहरादून, टिहरी, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर एवं चंपावत जनपदों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने का अंदेशा जताया गया है. राज्य के पर्वतीय जनपदों में कहीं-कहीं गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने के साथ बारिश की संभावना जताई है.

राज्य के उधम सिंह नगर जनपद में कहीं-कहीं गरजन के साथ आकाशीय बिजली चमकने का भी पूर्वानुमान जताया है. इन जिलों में भारी बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है. साथ ही लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है. वहीं बात राजधानी देहरादून की करें तो यहां आज आसमान में मुख्यतः साफ रहने से लेकर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. सायंकाल व रात में हल्ती से मध्यम बारिश हो सकती है. अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान 36°C तथा 23°C के लगभग रहने की संभावना है.