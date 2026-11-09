उत्तराखंड के इन जिलों में बारिश-बर्फबारी के आसार, घाटियों में कोहरा बढ़ाएगा टेंशन
उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. आज प्रदेश के पांच जिलों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 9, 2026 at 9:07 AM IST|
Updated : November 9, 2026 at 9:12 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में मौसम करवट बदल सकता है. मौसम विभाग केंद्र ने आज प्रदेश के पांच पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है. वहीं, उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पहाड़ी जिलों की घाटियों में कोहरा लोगों की टेंशन बढ़ा सकता है. मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान जताया है. जबकि 3300 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की आशंका जताई है. उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी से तापमान में गिरावट आ सकती है.
वहीं प्रदेश के शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, हालांकि, पर्वतीय क्षेत्रों की घाटियों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है. सुबह के समय कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम रह सकती है, जिससे वाहन चालकों को दिक्कत हो सकती है. साथ ही लोगों को आवाजाही के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. पिछले 24 घंटों में मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से लेकर सामान्य से अधिक तक रहा.
वहीं, पर्वतीय अंचलों में अधिकतम तापमान सामान्य से कम से लेकर सामान्य से अधिक तक रहा. इससे साफ है कि पहाड़ों में दिन और रात के तापमान में उतार-चढ़ाव जारी है. राजधानी देहरादून की बात करें तो यहां आसमान में मुख्यतः साफ से लेकर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 29 डिग्री सेल्सियस और 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. दिन में हल्की धूप और बादलों का दौर चलेगा, जबकि सुबह-शाम हल्की ठंड का एहसास होगा.
मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यात्रा करने वाले पर्यटकों से सतर्क रहने की अपील की है. साथ ही किसानों को भी मौसम को देखते हुए फसलों की सुरक्षा के उपाय करने की सलाह दी गई है. बता दें कि उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी जिलों में इन दिनों सुबह और शाम ठंड पड़ रही है. यदि मौसम करवट बदलता है तो ठंड में इजाफा हो सकता है.
पढे़ं- उत्तराखंड में कल और परसों बारिश का ऑरेंज अलर्ट, औली बदरीनाथ में हुई बर्फबारी
पढे़ं- बर्फबारी ने किया बदरीनाथ का श्वेत शृंगार, देखिए मनमोहक वीडियो
पढे़ं- बदरीनाथ में भी शुरू हुई बर्फबारी, निचले इलाकों में बढ़ी ठंड, चलने लगी शीतलहर