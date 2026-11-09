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उत्तराखंड के इन जिलों में बारिश-बर्फबारी के आसार, घाटियों में कोहरा बढ़ाएगा टेंशन

उत्तराखंड मौसम ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में मौसम करवट बदल सकता है. मौसम विभाग केंद्र ने आज प्रदेश के पांच पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है. वहीं, उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पहाड़ी जिलों की घाटियों में कोहरा लोगों की टेंशन बढ़ा सकता है. मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान जताया है. जबकि 3300 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की आशंका जताई है. उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी से तापमान में गिरावट आ सकती है.

वहीं प्रदेश के शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, हालांकि, पर्वतीय क्षेत्रों की घाटियों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है. सुबह के समय कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम रह सकती है, जिससे वाहन चालकों को दिक्कत हो सकती है. साथ ही लोगों को आवाजाही के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. पिछले 24 घंटों में मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से लेकर सामान्य से अधिक तक रहा.