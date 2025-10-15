ETV Bharat / state

लंदन की महिला मित्र से मिलने के लिए व्यक्ति ने गंवाए ₹28 लाख, फेसबुक से शुरू हुई थी कहानी

देहरादून: दून निवासी 51 वर्षीय व्यक्ति ने लंदन वाली दोस्त से मिलने की लालसा में लाखों रुपए गंवा दिए. विदेशी महिला से पीड़ित की फेसबुक पर दोस्ती हुई थी और फिर व्हाट्सएप पर बातें होने लगी. महिला ने पीड़ित को एयरपोर्ट पर फंसने की बात कहकर उसके साथ ठगी को अंजाम दिया. पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

51 वर्षीय पीड़ित ने साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई किउनके फेसबुक के माध्यम से मारिया विलियम्स नाम की एक महिला से दोस्ती हुई. महिला ने खुद को लंदन की निवासी बताया. दोस्ती बढ़ने के बाद व्हाट्सएप नंबर से बातों का सिलसिला शुरू हो गया और 27 सितंबर 2025 को मारिया विलियम्स ने भारत घूमने आने की बात कही. यकीन दिलाने के लिए मारिया ने टिकट और वीजा की कॉपी भी व्हाट्सएप पर पीड़ित को भेज दी.

29 सितंबर को एक अनजान मोबाइल नंबर से पीड़ित को फोन आया. फोन करने वाली महिला ने खुद को मुंबई एयरपोर्ट का कर्मचारी बताया. उसके बाद मारिया ने बात की और कहा कि उसके पास 59 लाख रुपए मूल्य के पाउंड हैं, जिसके ट्रांसफर के लिए कुछ औपचारिकता पूरी करनी होगी. पीड़ित से उसके बैंक खातों में कुछ धनराशि जमा करने को कहा गया और लालच दिया कि औपचारिकता पूरी होने पर सारे रुपए वापस कर दिए जाएंगे. इस तरह से कभी क्लियरिंग चार्ज, कभी विदेशी मुद्रा सर्टिफिकेट और अन्य बहानों से रुपए ट्रांसफर करवाए गए. इस तरह पीड़ित ने कुल 28 लाख रुपए कुल ट्रांसफर कर दिए. उसके बाद जब ओर साढ़े 3 लाख रुपए भेजने को कहा, तब पीड़ित को शक हुआ तो पीड़ित ने मुंबई एयरपोर्ट के हेल्पडेस्क से संपर्क किया, जहां पीड़ित को खुद से साथ धोखाधड़ी होने की जानकारी हुई.