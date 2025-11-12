ETV Bharat / state

14 नवंबर से शुरू होगा देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल, देश की दिग्गज हस्तियां करेंगी शिरकत, देखिये लिस्ट

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी में देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल के 7वां संस्करण का आयोजन 14 से 16 नवंबर तक होना है. इस कार्यक्रम का आयोजन दून इंटरनेशनल स्कूल, सिटी कैम्पस में किया जाएगा. इस वर्ष की थीम “वसुधैव कुटुंबकम – वॉइसेस ऑफ यूनिटी” रखी गई है. इस कार्यक्रम में पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जया किशोरी विशाल और रेखा भारद्वाज, उषा उत्थप समेत कई चर्चित हस्तियां शामिल होंगी.

विशेष सत्र में शामिल होंगे CM धामी: डीडीएलएफ के संस्थापक सम्रांत विरमानी ने कहा, “डीडीएलएफ एक ऐसा मंच बन चुका है जो संवाद, सहानुभूति और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है. इसी सोच के चलते हमने यह निर्णय लिया है कि फेस्टिवल का प्रसारण किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे यूट्यूब या इंस्टाग्राम, पर नहीं किया जाएगा. हम चाहते हैं कि युवा स्वयं इस आयोजन में उपस्थित होकर साहित्य की आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से महसूस करें. हमारा उद्देश्य हर वर्ष अधिक से अधिक विचारों, दृष्टिकोणों और विधाओं को मंच देना है, ताकि यह उत्सव देहरादून और उससे आगे तक समुदाय का फेस्टिवल बन सके. फेस्टिवल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी विशेष सत्र में शामिल होंगे.

14 नवंबर से शुरू होगा देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल (ETV Bharat)

बाल दिवस पर नौनिहालों के लिए विशेष आयोजन: उद्घाटन बाल दिवस के अवसर पर है, इसलिए इस वर्ष बच्चों के लिए विशेष सत्रों का आयोजन किया गया है. इनमें शामिल हैं ‘अबव राइम, बियॉन्ड रीजन’ – शोभा थरूर श्रीनिवासन, रूपा पाई और वैषाली श्रोफ के साथ, ‘कहानी जंक्शन’ – दिव्य प्रकाश दुबे के साथ कहानियों और उनके सृजन पर सत्र, तथा ‘अपना अपना नॉर्मल’ – ‘सितारे ज़मीन पर’ टीम के साथ आत्मस्वीकारिता एवं फ़िल्म के संदेश पर चर्चा। इसके अलावा बच्चों के लिए ‘टाइनी थिंकर्स’ और ‘कैरेक्टर लैब’ जैसी कार्यशालाएं भी आयोजित होंगी.

गार्डियंस ऑफ हिमालयाज अवॉर्ड’ की शुरुआत: फेस्टिवल डायरेक्टर सौम्या कुलश्रेष्ठ ने कहा उत्तराखंड के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, इस वर्ष डीडीएलएफ राज्य की समृद्ध संस्कृति को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा. अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और देहरादून की लोक परंपराएं ‘साउंड ऑफ वीमेन – फोक म्यूजिक ऑफ उत्तराखंड’, निखिल सकलानी के संगीत, और क्षेत्रीय कला, कविता व संवादों के माध्यम से प्रस्तुत की जाएंगी. उन्होंने बताया इस वर्ष पहली बार ‘गार्डियंस ऑफ हिमालयाज अवॉर्ड’ की शुरुआत की जा रही है, जो उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ को समर्पित है.

यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करेगा. इस अवसर पर अक्षय जैन, जो इस पुरस्कार के प्रस्तुतकर्ता हैं, ने कहा, “हिमालय हमारी साझा जिम्मेदारी हैं. इस पुरस्कार के माध्यम से हम उन लोगों को सम्मानित करना चाहते हैं जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी की रक्षा में अद्भुत कार्य कर रहे हैं”