देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल में लगा दिग्गजों का तांता, सीएम धामी भी हुये शामिल

लिटरेचर फेस्टिवल में पहले दिन जया किशोरी, लेखक अक्षत गुप्ता शामिल हुये. दूसरे दिन सीएम धामी भी शामिल हुये.

DEHRADUN LITERATURE FESTIVAL
देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 15, 2025 at 8:00 PM IST

Updated : November 15, 2025 at 8:40 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में तीन दिवसीय लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है. लिटरेचर फेस्टिवल के पहले दिन पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जया किशोरी समेत कई चर्चित हस्तियां शामिल हुई. दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी फेस्टिवल में शामिल हुए. इस दौरान सीएम धामी ने वेणु अग्रहरी ढ़ींगरा की लिखित पुस्तक लीडिंग लेडीज ऑफ इण्डिया पुस्तक का विमोचन किया.

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि साहित्य भावनाओं, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करने का सशक्त जरिया है. सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता में भी साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. सीएम ने कहा लीडिंग लेडीज ऑफ इण्डिया पुस्तक पाठकों विशेष रूप से महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी. महिला सशक्तीकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही हैं. राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों की ओर से बनाये जा रहे उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार तमाम योजनाएं चला रही हैं. ऐसे में समाज के समग्र विकास के लिए महिलाओं का सशक्त होना जरूरी है. आज बेटियां हर क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही हैं.

सीएम धामी ने कहा उत्तराखंड की आत्मा उसकी संस्कृति में बसती है. यहां की संस्कृति और परंपराओं को संजोये रखने की दिशा में भी सरकार लगातार काम कर रही है. पिछले दो सालों से राज्य में प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी जड़ों से जोड़े रखना है. प्रवासी सम्मेलन के आयोजन के बाद से अनेक प्रवासियों ने अपने मूल गांवों के विकास के साथ ही प्रदेश के विकास के सहयोगी बनने की इच्छा जताई है.

लिटरेचर फेस्टिवल कार्यक्रम के पहले दिन लेखक अक्षत गुप्ता ने कहा उनकी पहली किताब "इट्स ओके" है. एक नए लेखक के रूप में डीडीएलएफ में इतने प्रतिष्ठित लेखकों के बीच होना उनके लिए एक सुखद अनुभव है. उन्होंने कहा कि जब आप एक वक्ता होते हैं, तो अगला स्वाभाविक कदम लेखक बनने का होता है, क्योंकि हमारे जाने के बाद भी हमारी लिखी हुई बातें ही आने वाली पीढ़ियों तक रहती हैं.

लिटरेचर फेस्टिवल कार्यक्रम में शामिल हुई जया किशोरी ने कहा कि उनका मानना है कि कई समस्याएं तब पैदा होती हैं जब हम इंसानों को भगवान मानने लगते हैं. इससे अंधविश्वास बढ़ता है. उनकी जिम्मेदारी केवल उनके शब्दों के पीछे की नीयत तक सीमित है, न कि लोग उन्हें कैसे समझते हैं. ऐसे में वो खुद दृढ़ता से मानती है कि अध्यात्म और सफलता साथ- साथ चलते हैं. ऐसे में महत्वाकांक्षी होना किसी को कम आध्यात्मिक नहीं बनाता.

कार्यक्रम के बाद सीएम धामी ने कहा देवभूमि उत्तराखंड, साहित्य एवं संस्कृति का ऊर्जा एवं उर्वरा भूमि है. जहां पर महादेवी वर्मा से लेकर रवींद्रनाथ टैगोर समेत तमाम साहित्यकारों, कवियों ने अपने लेखन किए हैं. ऐसे में देहरादून में आयोजित लिटरेचर फेस्टिवल, नवोदित उदयमान जो साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले हैं. उनके लिए प्रेरणा का कारण बनेगा, साथ ही उनको आगे बढ़ाने के लिए अवसर और मार्गदर्शन का काम करेगा.

Last Updated : November 15, 2025 at 8:40 PM IST

देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल
लिटरेचर फेस्टिवल में सीएम धामी
लिटरेचर फेस्टिवल जया किशोरी
DEHRADUN LITERATURE FESTIVAL

