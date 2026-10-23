देहरादून में 5 दिन का साहित्य महाकुंभ, लेखक गांव में जुटेंगे 40 देशों के हिंदी प्रेमी
लेखक गांव में साहित्य महाकुंभ की शुरुआत 25 अक्टूबर को सुबह 10 बजे होगी. जिसका उद्घाटन राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन करेंगे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 23, 2026 at 1:20 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में साहित्य, संस्कृति और भारतीय भाषाओं को लेकर पांच दिवसीय अंतरराष्ट्रीय महोत्सव आयोजित होने जा रहा है. पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता कर लेखक गांव अंतरराष्ट्रीय महोत्सव-2026 की औपचारिक घोषणा की. 25 से 29 अक्टूबर तक थानो स्थित लेखक गांव में आयोजित होने वाले इस महोत्सव का मुख्य फोकस भारतीय भाषाओं की विरासत, हिंदी की वैश्विक पहचान और भारतीय ज्ञान परंपरा को अंतरराष्ट्रीय मंच पर आगे बढ़ाना है. आयोजन में 40 देशों के हिंदीभाषी विदेशी विद्यार्थियों की भागीदारी प्रस्तावित है. इसके साथ ही साहित्यकारों, शिक्षाविदों, कलाकारों, पत्रकारों और विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों को एक मंच पर लाया जाएगा.
हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाने पर मंथन: महोत्सव की केंद्रीय थीम 'भारतीय भाषाएं एवं संयुक्त राष्ट्र में हिंदी' रखी गई है. इसके तहत हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करने की संभावनाओं, विदेशों में हिंदी शिक्षण और भारतीय भाषाओं के वैश्विक विस्तार पर चर्चा होगी. निशंक ने कहा भारतीय भाषाएं देश की सांस्कृतिक पहचान और ज्ञान परंपरा का आधार हैं. इन भाषाओं को संरक्षित करना और नई पीढ़ी तक पहुंचाना सामूहिक जिम्मेदारी है. आयोजन में अलग-अलग देशों से आने वाले प्रतिभागियों को भारतीय साहित्य, संस्कृति और विचार परंपरा से जुड़ने का अवसर मिलेगा. साथ ही विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के बीच संवाद को मजबूत करने पर जोर रहेगा.
राज्यपाल करेंगे उद्घाटन, समापन में उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री होंगे शामिल: कार्यक्रम की शुरुआत 25 अक्टूबर को सुबह 10 बजे उद्घाटन सत्र से होगी. कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन होंगे. योगगुरु स्वामी रामदेव की पावन उपस्थिति और मॉरीशस के पूर्व राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन की अध्यक्षता भी निर्धारित है. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों के शामिल होने का कार्यक्रम है. महोत्सव के अंतिम दिन 29 अक्टूबर को सुबह 10 बजे समापन सत्र आयोजित होगा. कार्यक्रम पुस्तिका में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शामिल होंगे.
पहले दिन कला प्रदर्शनी, पुस्तक मेला और बाल सृजन उत्सव: 25 अक्टूबर को उद्घाटन सत्र के बाद दोपहर 12:15 बजे समकालीन कला, चित्रकला और भारतीय सौंदर्यबोध पर चर्चा होगी. इसके साथ ही चित्रकला प्रदर्शनी और आर्ट गैलरी दर्शकों के लिए खोली जाएगी. यह 29 अक्टूबर तक खुली रहेगी. दोपहर 12:45 बजे बाल सृजन उत्सव के तहत कविता, कहानी, चित्रकला और निबंध प्रतियोगिताएं शुरू होंगी. दोपहर एक बजे पुस्तक मेले का आयोजन होगा, जहां साहित्य, ज्ञान और रचनात्मकता से जुड़ी पुस्तकों को जगह मिलेगी. पहले दिन दोपहर दो बजे से समाज और राष्ट्र निर्माण में नारी की भूमिका, मीडिया एवं डिजिटल संस्कृति, समकालीन कथा साहित्य और साहित्य के डिजिटलीकरण जैसे विषयों पर समानांतर सत्र होंगे. शाम चार बजे युवा शक्ति और नेतृत्व, भारतीय भाषाओं के बीच अनुवाद तथा लेखकों से संवाद जैसे विषयों पर चर्चा होगी. शाम छह बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे. जिनमें उत्तराखंड के संस्कृति विभाग, स्पर्श हिमालय विश्वविद्यालय और हिमालयी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों की प्रस्तुतियां शामिल रहेंगी.
एआई, जलवायु परिवर्तन और नई शिक्षा नीति पर भी चर्चा: 26 अक्टूबर को सिनेमा, साहित्य और पत्रकारिता के बदलते स्वरूप, हिंदी कविता और युगचेतना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में मानवीय संवेदनाओं तथा हिंदी और भारतीय भाषाओं की राष्ट्रीय पहचान जैसे विषयों पर सत्र आयोजित होंगे. विदेशों में हिंदी और हिंदी शिक्षण पर भी चर्चा होगी. इसी दिन जलवायु परिवर्तन और हिमालय के भविष्य की चुनौतियों, विकसित भारत, भारतीय ज्ञान परंपरा तथा वेद, पुराण और उपनिषद से जुड़े विषयों पर विशेषज्ञ अपने विचार रखेंगे. शाम को प्रवासी साहित्य और वैश्विक प्रवासी चेतना पर अंतरराष्ट्रीय सत्र होगा. 27 अक्टूबर को साहित्य में राष्ट्रबोध, शोध एवं अनुसंधान, युवा लेखन, निशंक के रचनात्मक संसार और संस्कृत साहित्य जैसे विषय कार्यक्रम का हिस्सा होंगे. इस दिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को विकसित भारत की आधारशिला के रूप में देखने और हिंदी को वैश्विक स्वरूप देने के मुद्दे पर भी चर्चा निर्धारित है. कार्यक्रम पुस्तिका में हिंदी के वैश्विक स्वरूप एवं संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा से जुड़े सत्र का समय शाम चार से साढ़े पांच बजे तक दिया गया है.
उत्तराखंड की लोकसंस्कृति और भाषाओं को मिलेगा मंच: 28 अक्टूबर को 'युवा उत्तराखंड : नई सोच, नई उड़ान' विषय के साथ दिन की शुरुआत होगी. इसके बाद उत्तराखंड की प्रकृति, संस्कृति और पर्यटन, कुंभ की सांस्कृतिक विरासत, नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और देवभूमि की लोककला, लोकसाहित्य एवं लोकसंस्कृति पर चर्चा होगी. इसी दिन शाम चार बजे से छह बजे तक हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊंनी और जौनसारी कवि सम्मेलन आयोजित होगा. वैश्विक युवा संवाद में भारत के विभिन्न राज्यों के चयनित विद्यार्थियों के साथ दुनिया के 30 से अधिक देशों के विद्यार्थियों की भागीदारी भी कार्यक्रम पुस्तिका में दर्ज है. 29 अक्टूबर को सुबह आठ से दस बजे तक योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए स्वस्थ जीवन की भारतीय दृष्टि पर सत्र होगा. इसके बाद सुबह दस बजे से दोपहर साढ़े बारह बजे तक समापन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.
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