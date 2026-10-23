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देहरादून में 5 दिन का साहित्य महाकुंभ, लेखक गांव में जुटेंगे 40 देशों के हिंदी प्रेमी

देहरादून में 5 दिन का साहित्य महाकुंभ ( ETV Bharat )

हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाने पर मंथन: महोत्सव की केंद्रीय थीम 'भारतीय भाषाएं एवं संयुक्त राष्ट्र में हिंदी' रखी गई है. इसके तहत हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करने की संभावनाओं, विदेशों में हिंदी शिक्षण और भारतीय भाषाओं के वैश्विक विस्तार पर चर्चा होगी. निशंक ने कहा भारतीय भाषाएं देश की सांस्कृतिक पहचान और ज्ञान परंपरा का आधार हैं. इन भाषाओं को संरक्षित करना और नई पीढ़ी तक पहुंचाना सामूहिक जिम्मेदारी है. आयोजन में अलग-अलग देशों से आने वाले प्रतिभागियों को भारतीय साहित्य, संस्कृति और विचार परंपरा से जुड़ने का अवसर मिलेगा. साथ ही विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के बीच संवाद को मजबूत करने पर जोर रहेगा.