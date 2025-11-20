चैंबर निर्माण की मांग कर रहे वकीलों ने बनाई संघर्ष समिति, सीएम धामी से मुलाकात को लेकर अड़े
संघर्ष समिति ने बैठक के बाद आंदोलन जारी रखने की घोषणा की, आज 11वें दिन भी अधिवक्ताओं का धरना जारी है
देहरादून: राजधानी में पिछले 11 दिन से अधिवक्ताओं का धरना जारी है. देहरादून में चैंबर निर्माण की मांग को लेकर बुधवार को धरने के 10वें दिन वकीलों ने ओपन हाउस में सर्वसम्मति से संघर्ष समिति का गठन कर लिया है. वकील हरिद्वार रोड पर धरने पर बैठे हैं. बार एसोसिएशन की चयनित संघर्ष समिति द्वारा जिला प्रशासन को अपनी मांगों को लेकर एजेंडा पत्र भी प्रेषित किया गया है. जिला प्रशासन की तरफ से कुछ बिंदुओं पर कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया है.
धरने पर बैठे वकीलों ने बनाई संघर्ष समिति: बुधवार को संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद शर्मा ने बार एसोसिएशन कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए संवाददाताओं को बताया कि 18 नवंबर को अपनी मांगों के संदर्भ में समिति ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर 7 मांगें रखी थी. अधिवक्ताओं की मांगों के संबंध में समिति को 18 नवंबर की शाम को जिला प्रशासन के तीन अधिकारियों का हस्ताक्षर युक्त पत्र प्राप्त हुआ है.
जिला प्रशासन से मिले ये आश्वासन: इसमें अधिवक्ताओं के लिए नए चैंबरों के निर्माण व पुनर्स्थापित किए जाने तक किसी भी अधिवक्ता को अव्यवस्थित नहीं किए जाने का आश्वासन मिला है. यानी वैसी यथा स्थिति बनी रहेगी. इसके साथ ही जिला प्रशासन ने नई जिला जजी में अधिवक्ताओं के चैंबर निर्माण पर आने वाले विकास शुल्क को माफ किए जाने के संबंध में उच्च स्तर पर प्रस्ताव प्रेषित किए जाने का भी भरोसा दिया है.
सीएम धामी से मुलाकात को अड़े वकील: बुधवार को पुनः संघर्ष समिति की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई. इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य उपस्थित रहे. समिति ने बैठक के बाद निर्णय लिया है कि जिला प्रशासन के पत्र पर विचार करने के बाद आंदोलन अभी यथावत रखा जाएगा. प्रेमचंद शर्मा ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के साथ संघर्ष समिति और बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की सार्थक बातचीत नहीं हो जाती है, तब तक यह आंदोलन ऐसा ही चलता रहेगा. समिति ने आंदोलन को स्थगित या समाप्त नहीं करने का निर्णय लिया है.
चैंबर निर्माण की मांग कर रहे हैं एडवोकेट: गौरतलब है कि देहरादून के वकील शहर की पुरानी जिला अदालत की खाली जमीन पर चैंबर निर्माण की मांग कर रहे हैं. प्रदेश बार एसोसिएशन भी दून बार एसोसिएशन को अपना समर्थन दे चुका है. देहरादून के वकील, जिला जज न्यायालय परिसर में रैन बसेरे का निर्माण करने का विरोध कर रहे हैं. बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि अदालत परिसर में एडवोकेट और अन्य कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा है. इस कारण आवंटित की गई जमीन कम पड़ रही है.
जिला जज न्यायालय परिसर में कम पड़ रही है जगह: बताते चलें कि देहरादून में पांच हजार एडवोकेट, 5 हजार टाइपिस्ट के साथ वेंडरों भी हैं. इसके साथ ही बड़ी संख्या में वादकारियों का कोर्ट आना जाना लगा रहता है. इसलिए परिसर में पर्याप्त स्थान नहीं है. इस कारण आवंटित भूमि कम पड़ रही है और चैंबर निर्माण के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटित की जाए. जिला जज न्यायालय परिसर में सिविल कंपाउंड हरिद्वार रोड की जमीन भी अधिवक्ताओं को चैंबर निर्माण के लिए मिलनी चाहिए.
