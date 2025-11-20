ETV Bharat / state

चैंबर निर्माण की मांग कर रहे वकीलों ने बनाई संघर्ष समिति, सीएम धामी से मुलाकात को लेकर अड़े

वकीलों ने बनाई संघर्ष समिति ( Photo- ETV Bharat )

देहरादून: राजधानी में पिछले 11 दिन से अधिवक्ताओं का धरना जारी है. देहरादून में चैंबर निर्माण की मांग को लेकर बुधवार को धरने के 10वें दिन वकीलों ने ओपन हाउस में सर्वसम्मति से संघर्ष समिति का गठन कर लिया है. वकील हरिद्वार रोड पर धरने पर बैठे हैं. बार एसोसिएशन की चयनित संघर्ष समिति द्वारा जिला प्रशासन को अपनी मांगों को लेकर एजेंडा पत्र भी प्रेषित किया गया है. जिला प्रशासन की तरफ से कुछ बिंदुओं पर कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया है. धरने पर बैठे वकीलों ने बनाई संघर्ष समिति: बुधवार को संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद शर्मा ने बार एसोसिएशन कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए संवाददाताओं को बताया कि 18 नवंबर को अपनी मांगों के संदर्भ में समिति ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर 7 मांगें रखी थी. अधिवक्ताओं की मांगों के संबंध में समिति को 18 नवंबर की शाम को जिला प्रशासन के तीन अधिकारियों का हस्ताक्षर युक्त पत्र प्राप्त हुआ है. देहरादून में हरिद्वार रोड पर धरने पर बैठे अधिवक्ता (Photo- ETV Bharat) जिला प्रशासन से मिले ये आश्वासन: इसमें अधिवक्ताओं के लिए नए चैंबरों के निर्माण व पुनर्स्थापित किए जाने तक किसी भी अधिवक्ता को अव्यवस्थित नहीं किए जाने का आश्वासन मिला है. यानी वैसी यथा स्थिति बनी रहेगी. इसके साथ ही जिला प्रशासन ने नई जिला जजी में अधिवक्ताओं के चैंबर निर्माण पर आने वाले विकास शुल्क को माफ किए जाने के संबंध में उच्च स्तर पर प्रस्ताव प्रेषित किए जाने का भी भरोसा दिया है.