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सगा भाई निकला 'आस्तीन का सांप'! बड़े भाई को गोली मारकर हाईवे पर प्रदर्शन करने बैठा, 10 घंटे में वकील मर्डर केस का खुलासा

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. ( ETV Bharat )

देहरादून: राजधानी देहरादून में पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र के भुड्डी गांव में 14 जून देर रात वकील सोहेल हारून की गोली मारकर हत्या की गई थी. इस हत्याकांड का पुलिस ने 10 घंटों के अंदर ही खुलासा कर दिया. हत्यारोपी कोई और नहीं, बल्कि वकील का 21 साल का छोटा भाई शाहिद ही निकला, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने पूरा मामले का खुलासा किया. जानिए भाई ने क्यों की हत्या: पुलिस जांच में सामने आया कि बड़ा भाई अक्सर गलत आदतों और फिजूलखर्ची के कारण आरोपी को टोका करता था. आरोपी ने कुछ दिनों पहले भी पिता के खाते से चोरी-छिपे पैसे निकाले थे. इस वजह से भी दोनों भाइयों का झगड़ा हुआ था. इस दौरान बड़े भाई ने अपने छोटे भाई यानी आरोपी के साथ मारपीट भी थी. इसी घटना से नाराज होकर आरोपी ने बड़े भाई को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी और उसकी गोली मारकर हत्या भी कर दी थी. देहरादून वकील हत्याकांड में बड़ा खुलासा (ETV Bharat) पुलिस ने बताया कि आरोपी इतना शातिर है कि उसने सबका ध्यान भटकाने के लिए अपने भाई के शव को हाईवे पर रखकर प्रदर्शन किया, ताकि किसी का भी शक उस पर न जाए. हाईवे जाम करने वाले प्रदर्शनकारी के खिलाफ भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया गया है. अब पूरा मामला जानिए: पुलिस के अनुसार 14 जून 2026 की रात को सूचना मिली कि भुड्डी गांव में एक युवक को घर में घुसकर गोली मार दी गई है. घायल युवक को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान सोहेल हारून निवासी भुड्डीगांव में हुई, जो एक वकील भी थे. घर पर अकेले थे दोनों भाई: पुलिस ने जब मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि सोहेल हारून अपने माता-पिता और अन्य भाइयों के साथ घर में रहता था. 20-25 दिन पहले सोहेल हारून के माता-पिता हज पर गए थे.सोहेल हारून अपने छोटे भाई शाहिद के साथ घर अकेला था. सुहान ने दी थी पुलिस का जानकारी: पुलिस को मामले की सूचना सुहान नाम के व्यक्ति ने दी थी. जब पुलिस ने सुहान से बात की तो उसने बताया कि उसके ताऊ के लड़का वसीम (जो ड्राइवर का काम करता है) ने उसे फोन बताया था कि सोहेल के घर के पास गाड़ी को बैक करते समय उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी थी. सूचना पर सुहान, सोहेल के घर गया. छोटे भाई शाहिद ने सुहान को भी किया गुमराह: सुहान ने पुलिस को बताया कि जब वो सोहेल के घर पहुंचा तो सोहेल के छोटे भाई शाहिद ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने घर में घुसकर सोहेल को गोली मार दी. इसके बाद दोनों सोहेल को पास के हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.