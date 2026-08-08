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छात्रा वंशिका बंसल हत्याकांड: कोर्ट ने दोषी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, FB कमेंट को लेकर की गई थी हत्या

देहरादून: उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में एक प्राइवेट कॉलेज के गेट के बाहर डी फार्मा की छात्रा वंशिका बंसल की हत्या के करीब चार साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी आदित्य को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पंचम अपर सत्र न्यायाधीश अंजलि बेंजवाल की अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा ना करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है. मामले में अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) पक्ष की ओर से 20 गवाह पेश किए गए थे. मौखिक साक्ष्यों के साथ साइंटिफिक एविडेंस को भी अदालत ने अहम माना है.

2022 में गोली मारकर की गई थी हत्या: घटना के मुताबिक, 3 मार्च 2022 को सिद्धार्थ फार्मेसी आईटी पार्क देहरादून में डी फार्मा प्रथम वर्ष की छात्रा वंशिका बंसल कॉलेज के बाहर अपनी सहेली के साथ थी. इसी दौरान उसका सहपाठी आदित्य तोमर वहां पहुंचा और दोनों के बीच विवाद हुआ. सीसीटीवी फुटेज में आदित्य हाथ में तमंचा लेकर वंशिका के साथ बहस करता और उसकी ओर हथियार तानता दिखाई दिया था. इसके बाद गोली चली और वंशिका जमीन पर गिर गई. वंशिका को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वंशिका के पिता की तहरीर पर थाना राजपुर में 3 मार्च 2022 को हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था.

हत्या के लिए हथियार उपलब्ध कराने का आरोप: प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, हरिद्वार के ज्वालापुर निवासी आरोपी आदित्य ने हत्या के लिए हथियार तमंचे का इंतजाम किया था. बताया गया कि उसने रायपुर निवासी अपने परिचित से हथियार लिया था. पुलिस ने मामले में आरोपी आदित्य को घटना के अगले यानी 4 मार्च 2022 को गिरफ्तार किया था.

प्रत्यक्षदर्शी की गवाही और वैज्ञानिक साक्ष्य अहम: मामले की सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने अदालत में 20 गवाहों के बयान दर्ज कराए. प्रत्यक्षदर्शी छात्रा की गवाही के अलावा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य भी कोर्ट के सामने रखे गए. अदालत ने इन साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी को हत्या का दोषी माना.