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छात्रा वंशिका बंसल हत्याकांड: कोर्ट ने दोषी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, FB कमेंट को लेकर की गई थी हत्या

8 अगस्त को देहरादून कोर्ट ने छात्रा वंशिका बंसल हत्याकांड के आरोपी को सजा सुनाई. आरोपी आदित्य को 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया.

VANSHIKA BANSAL MURDER CASE
डी फार्मा स्टूडेंट वंशिका बंसल की हत्या के आरोपी को सजा (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 8, 2026 at 1:59 PM IST

4 Min Read
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देहरादून: उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में एक प्राइवेट कॉलेज के गेट के बाहर डी फार्मा की छात्रा वंशिका बंसल की हत्या के करीब चार साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी आदित्य को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पंचम अपर सत्र न्यायाधीश अंजलि बेंजवाल की अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा ना करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है. मामले में अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) पक्ष की ओर से 20 गवाह पेश किए गए थे. मौखिक साक्ष्यों के साथ साइंटिफिक एविडेंस को भी अदालत ने अहम माना है.

2022 में गोली मारकर की गई थी हत्या: घटना के मुताबिक, 3 मार्च 2022 को सिद्धार्थ फार्मेसी आईटी पार्क देहरादून में डी फार्मा प्रथम वर्ष की छात्रा वंशिका बंसल कॉलेज के बाहर अपनी सहेली के साथ थी. इसी दौरान उसका सहपाठी आदित्य तोमर वहां पहुंचा और दोनों के बीच विवाद हुआ. सीसीटीवी फुटेज में आदित्य हाथ में तमंचा लेकर वंशिका के साथ बहस करता और उसकी ओर हथियार तानता दिखाई दिया था. इसके बाद गोली चली और वंशिका जमीन पर गिर गई. वंशिका को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वंशिका के पिता की तहरीर पर थाना राजपुर में 3 मार्च 2022 को हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था.

हत्या के लिए हथियार उपलब्ध कराने का आरोप: प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, हरिद्वार के ज्वालापुर निवासी आरोपी आदित्य ने हत्या के लिए हथियार तमंचे का इंतजाम किया था. बताया गया कि उसने रायपुर निवासी अपने परिचित से हथियार लिया था. पुलिस ने मामले में आरोपी आदित्य को घटना के अगले यानी 4 मार्च 2022 को गिरफ्तार किया था.

प्रत्यक्षदर्शी की गवाही और वैज्ञानिक साक्ष्य अहम: मामले की सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने अदालत में 20 गवाहों के बयान दर्ज कराए. प्रत्यक्षदर्शी छात्रा की गवाही के अलावा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य भी कोर्ट के सामने रखे गए. अदालत ने इन साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी को हत्या का दोषी माना.

जबरन बाइक पर बैठाने का किया था प्रयास: मामले में सामने आया कि आरोपी आदित्य छात्रा वंशिका को जबरन बाइक पर बैठाने का प्रयास कर रहा था. विरोध करने पर आरोपी ने गोली चला दी. घटना के बाद आरोपी बाइक और कुछ सामान मौके पर छोड़कर फरार हो गया था. पुलिस ने घायल वंशिका को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

न्यायालय के अनुसार अभियोजन में मामले में मौखिक, डॉक्टर, वैज्ञानिक, भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की कड़ियों को आपस में जोड़कर पेश किए गए. अदालत में माना की आरोपी घटना से पहले मौके पर मौजूद था. सीसीटीवी फुटेज में तमंचा लेकर वंशिका के साथ विवाद करता और उसकी और हथियार तानता दिखाई दिया. घटना के तुरंत बाद भी वह तमंचे के साथ मौके से जाता दिखाई दिया. न्यायालय ने आदेश दिया कि जांच और ट्रायल के दौरान जेल में बिताई हुई अवधि का समायोजन किया जाएगा.

हत्या का कारण: वंशिका और आदित्य दोनों एक ही कॉलेज में एक क्लास में पढ़ते थे. घटना से एक महीने पहले वंशिका ने अपने फेसबुक अकाउंट से अपनी एक फोटो शेयर की थी. जिस पर आदित्य ने कमेंट किया था. लेकिन वंशिका को वो कमेंट पसंद नहीं आया और वंशिका ने इसका विरोध करते हुए अपने सीनियर से आदित्य की शिकायत कर दी थी. इसके बाद सीनियर ने आदित्य से वंशिका से पैर छूकर माफी मंगवाई थी. इसी बात से नाराज आदित्य, वंशिका से रंजिश रखने लगा था. 3 मार्च 2022 को आदित्य ने वंशिका को कॉलेज के बाहर बुलाया और बहस के बाद गोली मारकर हत्या कर दी थी.

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