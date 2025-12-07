ETV Bharat / state

देहरादून एयरपोर्ट से आज भी 7 उड़ानें हुईं रद्द, अथॉरिटी ने संचालन को बताया सामान्य

देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट से रविवार को 7 फ्लाइट कैंसिल हुईं. सभी उड़ानें इंडिगो एयरलाइन की थी.

DEHRADUN JOLLY GRANT AIRPORT
देहरादून एयरपोर्ट से आज भी 7 उड़ानें हुईं रद्द (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 7, 2025 at 9:06 PM IST

देहरादून: देशभर में हवाई सेवाओं को लेकर चल रहे असमंजस के बीच देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उड़ानों के सामान्य होने का दावा किया है. लेकिन, रविवार को भी देहरादून एयरपोर्ट पर 7 उड़ानें रद्द हुईं. खास बात यह है कि यह सभी रद्द उड़ानें इंडिगो एयरलाइन की थी.

देहरादून एयरपोर्ट पर रविवार 7 दिसंबर को कुल 11 उड़ानें पहुंचीं और 11 उड़ानें रवाना हुईं. आगमन और प्रस्थान मिलाकर एयरपोर्ट से कुल 2777 यात्रियों ने आवाजाही की. आगमन के दौरान 1338 यात्री जौलीग्रांट पहुंचे. इनमें इंडिगो की 6, एयर इंडिया की 4 और एयर इंडिया एक्सप्रेस की 1 फ्लाइट शामिल रही. वहीं प्रस्थान करने वाले यात्रियों की संख्या 1439 रही, जिसमें फ्लाइट ऑपरेशन का पैटर्न आगमन जैसा ही रहा.

इस बीच मौसम या ऑपरेशनल कारणों के चलते कुल 7 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, जिनमें सभी इंडिगो एयरलाइन की थी. स्पाइसजेट, एयर इंडिया, एलायंस एयर और फ्लाइ बिग की कोई उड़ान रद्द नहीं हुई. एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार, यात्रियों की सुविधा और संचालन को सुचारू बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं जारी हैं. इससे पहले शनिवार को भी चार उड़ानें रद्द करनी पड़ी थी. जिसमें से तीन इंडिगो एयरलाइन की थी, जबकि एक फ्लाइट एलायंस एयर की थी. एयरपोर्ट अथॉरिटी यात्रियों से लगातार धैर्य रखने की गुजारिश कर रही थी.

इस बीच जौलीग्रांट एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फोटोग्राफ्स और वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट पर डालते हुए स्थितियां सामान्य होने की बात कही है. इसके अलावा अथॉरिटी ने लिखा कि देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर रविवार को हवाई सेवाएं पूरी तरह सामान्य हो गई हैं. यात्रियों के धैर्य और सहयोग के लिए आभार जताते हुए कहा कि रविवार को किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या देरी की स्थिति नहीं है और सभी सेवाएं सुचारू चल रही हैं।

एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि यात्री सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित किया जा रहा है. बीते कई दिनों से उड़ानों में देरी और रद्द होने की स्थिति बनी हुई है. हालांकि, अब संचालन के नियमित होने की तरफ बढ़ने की बात कही गई है.

