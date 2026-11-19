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देहरादून वुमेन ब्लाइंड मर्डर केस, टैटू से होगी पहचान, पुलिस को CCTV में मिला अहम सबूत

देहरादून विमेन ब्लाइंड मर्डर केस ( VIDEO-ETV Bharat )

पुलिस के मुताबिक, 18 नवंबर की शाम करीब छह बजे जामुनवाला क्षेत्र में जंगल के अंदर कूड़े के ढेर के पास महिला का शव पड़े होने की सूचना मिली थी. सूचना पर प्रेमनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. फॉरेंसिक और एफएसएल टीमों को बुलाकर मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए गए. फिलहाल मृतका की शिनाख्त नहीं हो पाई है. पुलिस ने महिला की तस्वीर और उसके हाथ पर बने टैटू की फोटो सोशल मीडिया पर प्रसारित कर पहचान कराने की कोशिश शुरू की है. मामले में चौकी प्रभारी बिधोली की ओर से वादी बनकर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है. इसकी जांच प्रेमनगर थानाध्यक्ष कर रहे हैं.