उत्तराखंड में बच्चों में वायरल संक्रमण का खतरा, अस्पतालों में बढ़े फुट हैंड माउथ डिजीज के मामले, जानें कैसे बचें
देहरादून के अस्पतालों में फुट हैंड माउथ डिजीज से संक्रमित बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 27, 2026 at 7:56 PM IST
देहरादून: गर्मी से सर्दी की ओर बदलते मौसम के बीच बच्चों में वायरल संक्रमण के मामले सामने आने लगे हैं. अस्पतालों की ओपीडी में बुखार, सर्दी, खांसी और जुकाम से पीड़ित बच्चों की संख्या अधिक देखने को मिल रही है. कुछ बच्चों में हैंड-फुट-माउथ डिजीज (HFMD) के मामले भी सामने सामने आ रहे हैं. बाल रोग विशेषज्ञों (Pediatricians) ने अभिभावकों को बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने और बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टरों से परामर्श लेने की सलाह दी है.
दून मेडिकल कॉलेज में बाल रोग विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉ. अशोक के मुताबिक, ओपीडी में इन दिनों वायरल संक्रमण से पीड़ित बच्चे पहुंच रहे हैं. इनमें तीन से चार मामले हैंड-फुट-माउथ डिजीज से प्रभावित पाए जा रहे हैं. यह एक संक्रामक वायरल बीमारी है, जो मुख्य रूप से छोटे बच्चों को संक्रमित करती है. स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच संक्रमण फैलने का खतरा अधिक रहता है. ऐसे में संक्रमित बच्चे के संपर्क में आने से घर के अन्य बच्चों में भी संक्रमण फैल सकता है.
शरीर पर लाल दाने दिखने पर रहें सतर्क: विशेषज्ञ चिकित्सकों के मुताबिक, यदि बच्चे के मुंह के अंदर, हथेलियों या पैरों के तलवों पर लाल दाने, चकत्ते या रैश दिखाई दें, तो अभिभावकों को इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ऐसी स्थिति में बच्चे को नजदीकी अस्पताल ले जाकर बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए. समय पर चिकित्सकीय सलाह मिलने से बच्चे की स्थिति पर निगरानी बरतना जरूरी है.
संक्रमण से बचाव के लिए अपनाएं ये उपाय: डॉक्टर ने अभिभावकों को जागरूकता और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी है. संक्रमित बच्चे को स्कूल न भेजें और दूसरे बच्चों के संपर्क से दूर रखें. संक्रमण फैलने से रोकने के लिए नियमित रूप से हाथ धुलवाना, पौष्टिक आहार देना और बच्चों की साफ-सफाई का ध्यान रखना जरूरी है. बीमारी के लक्षण रहने तक बच्चे को स्कूल से दूर रखें और दोबारा भेजने के संबंध में चिकित्सक की सलाह लें.
बदलते मौसम में बच्चों की सेहत का रखें ध्यान: स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का कहना है कि, बदलते मौसम में बच्चों में विभिन्न प्रकार के वायरल संक्रमण देखने को मिल सकते हैं. छोटे बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली अभी विकसित हो रही होती है, इसलिए उन्हें संक्रमण से बचाने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए. अभिभावकों को बच्चों के खानपान, स्वच्छता और नियमित टीकाकरण पर ध्यान देना चाहिए. साथ ही, किसी भी संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर स्वयं दवा देने के बजाय चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए.
अभिभावक बच्चों में बीमारी के शुरुआती लक्षणों को गंभीरता से लें और संक्रमण को दूसरे बच्चों तक फैलने से रोकने के लिए आवश्यक सावधानियां अपनाएं.
-डॉ. अशोक, विभागाध्यक्ष, बाल रोग विभाग-
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