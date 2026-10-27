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उत्तराखंड में बच्चों में वायरल संक्रमण का खतरा, अस्पतालों में बढ़े फुट हैंड माउथ डिजीज के मामले, जानें कैसे बचें

उत्तराखंड में बच्चों में वायरल संक्रमण का खतरा ( VIDEO-ETV Bharat )

देहरादून: गर्मी से सर्दी की ओर बदलते मौसम के बीच बच्चों में वायरल संक्रमण के मामले सामने आने लगे हैं. अस्पतालों की ओपीडी में बुखार, सर्दी, खांसी और जुकाम से पीड़ित बच्चों की संख्या अधिक देखने को मिल रही है. कुछ बच्चों में हैंड-फुट-माउथ डिजीज (HFMD) के मामले भी सामने सामने आ रहे हैं. बाल रोग विशेषज्ञों (Pediatricians) ने अभिभावकों को बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने और बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टरों से परामर्श लेने की सलाह दी है.

दून मेडिकल कॉलेज में बाल रोग विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉ. अशोक के मुताबिक, ओपीडी में इन दिनों वायरल संक्रमण से पीड़ित बच्चे पहुंच रहे हैं. इनमें तीन से चार मामले हैंड-फुट-माउथ डिजीज से प्रभावित पाए जा रहे हैं. यह एक संक्रामक वायरल बीमारी है, जो मुख्य रूप से छोटे बच्चों को संक्रमित करती है. स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच संक्रमण फैलने का खतरा अधिक रहता है. ऐसे में संक्रमित बच्चे के संपर्क में आने से घर के अन्य बच्चों में भी संक्रमण फैल सकता है.