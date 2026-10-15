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हरिद्वार में देहरादून जीएसटी टीम का छापा, नामी मिठाई प्रतिष्ठान पर करीब 30 लाख की आईटीसी में विसंगतियां मिली

हरिद्वार में जीएसटी टीम की कार्रवाई ( Photo-ETV Bharat )

हरिद्वार: राज्य कर विभाग विशेष अनुसंधान शाखा देहरादून की टीम ने हरिद्वार शहर में छापेमारी की. इस दौरान हरिद्वार के रानीपुर मोड़ पर व्यापारी के अभिलेखों में विसंगतियां मिली. जांच में मौजूदा स्टॉक और आईटीसी के आंकड़ों में करीब 30 लाख की बड़ी विसंगतियां मिली. इसके बाद जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल रिकार्ड जब्त किए गए. वहीं अधिकारियों के अनुसार अभी आईटीसी का आकलन जारी है, गड़बड़ी पाई जाने पर कार्रवाई की जाएगी.

दरअसल एक दिन पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभाग को जीएसटी चोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. बुधवार को आयुक्त राज्य कर प्रतीक जैन के निर्देश पर जीएसटी टीम ने हरिद्वार पहुंचकर रानीपुर मोड़ स्थित एक नामी मिठाई के प्रतिष्ठान पर छापेमारी की कार्रवाई की. इस दौरान टीम ने प्रतिष्ठान पर अभिलेखों की बारीकी से जांच की और कई दस्तावेज जब्त कर अपने साथ ले गई. उपायुक्त जीएसटी देहरादून सुरेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि छापेमारी के लिए टीम का गठन किया गया था.