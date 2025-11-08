ETV Bharat / state

देहरादून ग्रीन बिल्डिंग विवाद, खनन विभाग ने लगाया बड़ा जुर्मान, पोकलैंड भी सीज

देहरादून: विवादों में रहने वाली देहरादून ग्रीन बिल्डिंग मामले को लेकर बड़ा अपडेट आया है. खन न विभाग की टीम ने इसकी साइट पर जाकर निरीक्षण किया. इस दौरान खनन विभाग ने पाया कि साइट पर जेसीबी की मदद से मिट्टी उठाई जा रही है. इसके साथ ही ठेकेदार पर भी अवैध रूप से खनन के आरोप लगे. देहरादून ग्रीन बिल्डिंग सीबीडब्लूडी बना रही है. लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कार्यदाई संस्था और ठेकेदार पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही एक पोकलैंड को भी सीज कर दिया गया है.

खनन अधिकारी नवीन ने बताया इसे लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी. इससे पहले भी कार्यदाई संस्था के ऊपर जुर्माना लगा है. जिसमें चेतावनी जारी करते हुए जल्द भरने के निर्देश दिए हैं. भविष्य में फिर से ऐसी लापरवाही ना हो ये भी सुनिश्चित किया गया है. उन्होंने कहा आगे भी विभाग इस पर नजर बनाये रखेगा.

मई 2024 को भी आरएमसी प्लांट को स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सील किया था.उसके बाद जिलाधिकारी ने भी ठेकेदार को फटकार लगाई थी. अब एक बार फिर ठेकेदार ने साइट पर अवैध रूप से खनन शुरू किया है. लख्खीबाग चौकी प्रभारी आशीष कुमार ने भी साइट पर पहुंचकर निरीक्षण किया है. उन्होंने भी तमाम दस्तावेजों की जांच की. यहां श्रमिकों का सत्यापन भी नहीं किया गया है. ग्रीन बिल्डिंग में काम कर रही कंस्ट्रक्शन कंपनी मानकों का उल्लंघन कर रही है. यह सभी रिपोर्ट तैयार कर सिटी मजिस्ट्रेट को उन्होंने सौंपी है.

बता दें राजधानी देहरादून में एक ही छत के नीचे सभी विभागों को लाने के लिए एक ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है. इसकी खास बात यह है कि इसमें 800 गाड़ियों की पार्किंग होगी. ये पार्किंग शहर को जाम से भी मुक्ति दिलाएगी. 206 करोड़ की लागत से बन रही इस बिल्डिंग को अक्टूबर महीने में पूरा होना था, लेकिन यह अभी तक पूरी नहीं बन पाई है. अभी तक ग्रीन बिल्डिंग का 30% काम ही हुआ है.