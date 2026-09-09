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देहरादून ग्रीन बिल्डिंग की धीमी रफ्तार, कार्यदायी संस्था को लगी फटकार, जांच के आदेश जारी

देहरादून: उत्तराखंड की पहली इंटीग्रेटेड ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण में हो रही देरी पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ और जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य की समीक्षा के दौरान धीमी प्रगति पर कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई. परियोजना में अब तक सिर्फ 40.5 प्रतिशत भौतिक प्रगति होने पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए मामले की उच्चस्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं.

डीएम ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के मुख्य अभियंता को जांच कर जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि यदि लापरवाही के लिए अधिकारी या संबंधित एजेंसी दोषी पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ वसूली की प्रक्रिया भी अमल में लाई जाएगी.

21 करोड़ रुपये होल्ड करने पर जवाब तलब: समीक्षा बैठक में कार्यदायी संस्था की ओर से 21 करोड़ रुपए की धनराशि होल्ड किए जाने का मामला भी सामने आया. डीएम ने इस पर जवाब तलब करते हुए कहा कि परियोजना के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध होने के बावजूद निर्माण कार्य में देरी गंभीर विषय है. उन्होंने स्पष्ट किया कि भवन निर्माण को तय समय सीमा में पूरा करना कार्यदायी संस्था की जिम्मेदारी है.

हर 15 दिन में होगी समीक्षा: डीएम ने साइट पर पर्याप्त मैनपावर, मशीनरी और निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. उन्होंने सभी लंबित औपचारिकताएं जल्द पूरी कर काम में तेजी लाने को कहा. डीएम ने स्पष्ट किया कि अब हर 15 दिन में परियोजना की प्रगति की समीक्षा की जाएगी. निर्धारित गति से काम नहीं होने पर कार्यदायी संस्था के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.