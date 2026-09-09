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देहरादून ग्रीन बिल्डिंग की धीमी रफ्तार, कार्यदायी संस्था को लगी फटकार, जांच के आदेश जारी

देहरादून ग्रीन बिल्डिंग मामले में डीएम ने नाराजगी जताई है. डीएम ने कार्यदायी संस्था को फटकार लगाई है.

DEHRADUN GREEN BUILDING UPDATE
देहरादून ग्रीन बिल्डिंग की धीमी रफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 9, 2026 at 10:38 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड की पहली इंटीग्रेटेड ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण में हो रही देरी पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ और जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य की समीक्षा के दौरान धीमी प्रगति पर कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई. परियोजना में अब तक सिर्फ 40.5 प्रतिशत भौतिक प्रगति होने पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए मामले की उच्चस्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं.

डीएम ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के मुख्य अभियंता को जांच कर जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि यदि लापरवाही के लिए अधिकारी या संबंधित एजेंसी दोषी पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ वसूली की प्रक्रिया भी अमल में लाई जाएगी.

21 करोड़ रुपये होल्ड करने पर जवाब तलब: समीक्षा बैठक में कार्यदायी संस्था की ओर से 21 करोड़ रुपए की धनराशि होल्ड किए जाने का मामला भी सामने आया. डीएम ने इस पर जवाब तलब करते हुए कहा कि परियोजना के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध होने के बावजूद निर्माण कार्य में देरी गंभीर विषय है. उन्होंने स्पष्ट किया कि भवन निर्माण को तय समय सीमा में पूरा करना कार्यदायी संस्था की जिम्मेदारी है.

हर 15 दिन में होगी समीक्षा: डीएम ने साइट पर पर्याप्त मैनपावर, मशीनरी और निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. उन्होंने सभी लंबित औपचारिकताएं जल्द पूरी कर काम में तेजी लाने को कहा. डीएम ने स्पष्ट किया कि अब हर 15 दिन में परियोजना की प्रगति की समीक्षा की जाएगी. निर्धारित गति से काम नहीं होने पर कार्यदायी संस्था के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

ई-बसों के संचालन पर भी सख्ती: बैठक में स्मार्ट सिटी के तहत संचालित ई-बसों की स्थिति की भी समीक्षा हुई. डीएम ने निर्धारित रूट पर ई-बसों का नियमित संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जो बसें ऑपरेशनल नहीं हैं, उनके संचालन में आ रही समस्या का स्पष्ट कारण प्रस्तुत किया जाए.

कई जरूरी काम अब तक शुरू नहीं: जिलाधिकारी आशीष चौहान ने बताया है कि समीक्षा में सामने आया कि एक्सटर्नल सीवरेज सिस्टम, टाइल वर्क, साइट डिप्लॉयमेंट और डोर शटर फिटिंग जैसे कई काम, जिन्हें जून तक शुरू हो जाना चाहिए था, अब तक शुरू नहीं हुए हैं. इसके अलावा पर्ट चार्ट में भी गलत और भ्रामक जानकारी दिए जाने पर डीएम ने नाराजगी जताई. संबंधित एजेंसियों और अधिकारियों के खिलाफ तत्काल दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

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