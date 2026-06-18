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देहरादून में ट्रक ने स्कूटी सवार को कुचला, गदरपुर में ट्रैक्टर की चपेट में आया बाइक सवार

देहरादून/रुद्रपुर: थाना क्लेमेनटाउन क्षेत्र के अंतर्गत ग्राफिक एरा तिराहे पर आज एक ट्रक ने स्कूटी सवार बुजुर्ग को टक्कर मार दी. जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही थाना क्लेमेनटाउन पुलिस ने मौके पर पहुंची. जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए मोर्चरी भिजवाया गया. साथ ही ट्रक चालक को हिरासत में लेते हुए घटना के संबंध अग्रिम कार्रवाई की.

जानकारी के अनुसार आज तिब्बती कॉलोनी निवासी 56 वर्षीय कर्मा आईएसबीटी की ओर से अपने घर जा रहा था. उसी दौरान पीछे आ रहे ट्रक ने ग्राफिक एरा तिराहे के पास टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बुजुर्ग ने ही घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. घटना के बाद सड़क पर जाम लग गया. स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही थाना क्लेमेनटाउन पुलिस पुलिस पर पहुंची. जिसके बाद यातायात सुचारू किया गया.

थाना क्लेमेनटाउन प्रभारी मोहन सिंह ने बताया है घटनास्थल पर ट्रक चालक को हिरासत में लेकर थाने लाया गया है. साथ ही मृतक के परिजनों की तरफ से अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. शिकायत आने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी.

गदरपुर में भी हादसा: वहीं, उधम सिंह नगर के गदरपुर क्षेत्र में भी एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. यहां खेमपुर गांव निवासी 49 वर्षीय सोमल सिंह की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई. जानकारी के अनुसार सोमवार देर शाम करीब 8 बजे सोमल सिंह अपनी पत्नी गंगा देवी के साथ बाइक से गदरपुर से अपने घर खेमपुर लौट रहे थे. जब वे गांव के निकट पहुंचे तो एक ट्रैक्टर, जिसके पीछे पतला और हैरो लगा हुआ था, उनकी बाइक की चपेट में आ गया.टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार सोमल सिंह और उनकी पत्नी सड़क पर गिर गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.