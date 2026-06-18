देहरादून में ट्रक ने स्कूटी सवार को कुचला, गदरपुर में ट्रैक्टर की चपेट में आया बाइक सवार
उत्तराखंड में आये दिन सड़क हादसे हो रहे हैं. इन हादसों में लोग अपनी जानें गवा रहे हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 18, 2026 at 4:58 PM IST|
Updated : June 18, 2026 at 5:07 PM IST
देहरादून/रुद्रपुर: थाना क्लेमेनटाउन क्षेत्र के अंतर्गत ग्राफिक एरा तिराहे पर आज एक ट्रक ने स्कूटी सवार बुजुर्ग को टक्कर मार दी. जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही थाना क्लेमेनटाउन पुलिस ने मौके पर पहुंची. जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए मोर्चरी भिजवाया गया. साथ ही ट्रक चालक को हिरासत में लेते हुए घटना के संबंध अग्रिम कार्रवाई की.
जानकारी के अनुसार आज तिब्बती कॉलोनी निवासी 56 वर्षीय कर्मा आईएसबीटी की ओर से अपने घर जा रहा था. उसी दौरान पीछे आ रहे ट्रक ने ग्राफिक एरा तिराहे के पास टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बुजुर्ग ने ही घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. घटना के बाद सड़क पर जाम लग गया. स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही थाना क्लेमेनटाउन पुलिस पुलिस पर पहुंची. जिसके बाद यातायात सुचारू किया गया.
थाना क्लेमेनटाउन प्रभारी मोहन सिंह ने बताया है घटनास्थल पर ट्रक चालक को हिरासत में लेकर थाने लाया गया है. साथ ही मृतक के परिजनों की तरफ से अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. शिकायत आने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी.
गदरपुर में भी हादसा: वहीं, उधम सिंह नगर के गदरपुर क्षेत्र में भी एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. यहां खेमपुर गांव निवासी 49 वर्षीय सोमल सिंह की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई. जानकारी के अनुसार सोमवार देर शाम करीब 8 बजे सोमल सिंह अपनी पत्नी गंगा देवी के साथ बाइक से गदरपुर से अपने घर खेमपुर लौट रहे थे. जब वे गांव के निकट पहुंचे तो एक ट्रैक्टर, जिसके पीछे पतला और हैरो लगा हुआ था, उनकी बाइक की चपेट में आ गया.टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार सोमल सिंह और उनकी पत्नी सड़क पर गिर गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद सोमल सिंह को मृत घोषित कर दिया. उनकी पत्नी गंगा देवी को गंभीर चोटें आईं.सीओ अखिलेश सिंह ने बताया परिजनों की ओर से प्राप्त तहरीर के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.
पढ़ें- नैनीताल में पर्यटकों से भरा टेंपो ट्रैवलर खाई में गिरा, दो महिलाओं की मौत, 27 घायल
पढ़ें- देहरादून में NDA की तैयारी कर रहीं चार छात्राओं पर मुकदमा दर्ज, जानें पूरा मामला