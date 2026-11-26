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सुनील उनियाल गामा की बढ़ेंगी मुश्किलें! मिला 2 करोड़ की मानहानि नोटिस, जानिए मामला

सुनील उनियाल गामा को नोटिस ( ETV Bharat )

दरअसल, विजय राज चौहान और सूरज पाल सिंह की ओर से भेजे गए कानूनी नोटिस में कहा गया है कि पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा ने सोशल मीडिया और अन्य सार्वजनिक माध्यमों से उनके खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक और मानहानिकारक टिप्पणियां की हैं. आरोप है कि दोनों को आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बताने की कोशिश की गई, जबकि किसी सक्षम न्यायालय की ओर से उनके खिलाफ ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया गया है.