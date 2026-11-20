40 लाख वाली कंट्रोवर्सी पर गामा का पलटवार, बोले- दोषी हुआ तो राजनीति से ले लूंगा संन्यास
Sunil Uniyal Gama Controversy : मसूरी विधानसभा से टिकट की दावेदारी के बीच सुनील उनियाल गामा से जुड़ा विवाद तूल पकड़ता जा रहा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 20, 2026 at 4:26 PM IST|
Updated : November 20, 2026 at 4:59 PM IST
मसूरी: आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मसूरी की राजनीति में देहरादून के पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. लाखों रुपये की कथित धोखाधड़ी और दुकानों से जुड़े आरोपों के बाद अब गामा खुलकर सामने आए हैं. मसूरी में सुनील उनियाल गामा ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए इसे अपनी राजनीतिक छवि खराब करने की साजिश करार दिया. उन्होंने यहां तक कह दिया कि यदि जांच में उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे. आरोप लगाने वाले लोग गलत साबित हुए तो उनके खिलाफ मानहानि सहित आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जाएगा.
सुनील उनियाल गामा के इस बयान के बाद मामला केवल कथित लेनदेन और दुकानों के विवाद तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाने लगे हैं. इसकी एक बड़ी वजह यह है कि गामा आगामी विधानसभा चुनाव में मसूरी सीट से भाजपा के टिकट के प्रबल दावेदार के रूप में अपनी दावेदारी जता रहे हैं. ऐसे समय में उनके खिलाफ आरोप सामने आने और उनके द्वारा राजनीतिक साजिश का आरोप लगाए जाने से मसूरी की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई हैं.
40 लाख रुपये के दावे पर उठाए सवाल: पूर्व मेयर ने कहा उन पर 40 लाख रुपये देने का आरोप लगाने वाले व्यक्ति को यह भी बताना चाहिए कि इतनी बड़ी धनराशि का आधार क्या है. उन्होंने दावा किया कि संबंधित व्यक्ति को उन्होंने नौकरी और दुकान तक उपलब्ध कराई थी. गामा के अनुसार, पहले भी उन्हें ब्लैकमेल करने का प्रयास किया गया और इस मामले में 23 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है.
उन्होंने कहा सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है. इससे उनकी करीब 40 वर्षों की राजनीतिक छवि प्रभावित हो रही है. उनका कहना है कि इस विवाद के कारण परिवार के सदस्यों को भी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
40 लाख वाली कंट्रोवर्सी पर गामा का पलटवार, सुनिए क्या कुछ कहा @BJP4UK @ganeshjoshibjp @suniyalgamabjp @pushkardhami खबर के लिए क्लिक करें https://t.co/5yifBbhQ0X https://t.co/9I7Lfq2dgr— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 20, 2026
चुनाव से पहले आरोपों को बताया राजनीतिक षड्यंत्र: गामा ने आरोप लगाया कि आगामी चुनाव को देखते हुए उनकी राजनीतिक छवि खराब करने के उद्देश्य से यह पूरा मामला उछाला जा रहा है. उन्होंने कहा इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं? पर्दे के पीछे से कौन उन्हें निशाना बना रहा है? इसका भी जल्द खुलासा करेंगे. उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले समय में इस प्रकरण से जुड़े कुछ और तथ्य सार्वजनिक कर सकते हैं.
राजनीतिक दृष्टि से इस विवाद को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. गामा मसूरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं. ऐसे में उनके खिलाफ चल रहे आरोप और उनका राजनीतिक साजिश का दावा आने वाले दिनों में चुनावी चर्चाओं का हिस्सा बन सकता है. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि आरोप लगाने वाले पक्ष का इस संबंध में क्या पक्ष है और उनके दावों के समर्थन में क्या साक्ष्य हैं.
मुक्तेश्वर में अल्टीमेट उत्तराखंड हिमालयन MTB चैलेंज शुरू@DmNainital @nainitalpolice_ @pushkardhami खबर के लिए क्लिक करें https://t.co/dJUrAyovZr https://t.co/Z3fn3GORgb— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 20, 2026
निष्पक्ष जांच की मांग, बोले- दोषी हूं तो भुगतूंगा सजा: पूर्व मेयर ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की. उन्होंने कहा यदि जांच में वह दोषी पाए जाते हैं तो हर तरह की सजा भुगतने को तैयार हैं, लेकिन यदि आरोप झूठे साबित होते हैं तो आरोप लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि वह इस मामले में चुप नहीं बैठेंगे. अपनी छवि खराब करने वालों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे.
पढ़ें- सैन्य धाम पर संग्राम! गामा के वीडियो से गरमाई सियासत, क्या बीजेपी की बढ़ेंगी मुश्किलें?
पढ़ें- मसूरी विधानसभा सीट से सुनील उनियाल गामा ने ठोकी ताल, अब गणेश जोशी कहां से लड़ेंगे चुनाव?