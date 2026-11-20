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40 लाख वाली कंट्रोवर्सी पर गामा का पलटवार, बोले- दोषी हुआ तो राजनीति से ले लूंगा संन्यास

सुनील उनियाल गामा विवाद ( ETV Bharat )

मसूरी: आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मसूरी की राजनीति में देहरादून के पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. लाखों रुपये की कथित धोखाधड़ी और दुकानों से जुड़े आरोपों के बाद अब गामा खुलकर सामने आए हैं. मसूरी में सुनील उनियाल गामा ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए इसे अपनी राजनीतिक छवि खराब करने की साजिश करार दिया. उन्होंने यहां तक कह दिया कि यदि जांच में उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे. आरोप लगाने वाले लोग गलत साबित हुए तो उनके खिलाफ मानहानि सहित आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जाएगा.

सुनील उनियाल गामा के इस बयान के बाद मामला केवल कथित लेनदेन और दुकानों के विवाद तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाने लगे हैं. इसकी एक बड़ी वजह यह है कि गामा आगामी विधानसभा चुनाव में मसूरी सीट से भाजपा के टिकट के प्रबल दावेदार के रूप में अपनी दावेदारी जता रहे हैं. ऐसे समय में उनके खिलाफ आरोप सामने आने और उनके द्वारा राजनीतिक साजिश का आरोप लगाए जाने से मसूरी की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई हैं.