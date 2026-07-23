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देहरादून फुटहिल अवैध निर्माण मामला, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जानिये क्या कुछ हुआ

मामले को लेकर देहरादून निवासी रेनू पॉल ने वर्ष 2021 में जनहित याचिका दायर की थी.

NAINITAL HIGH COURT
नैनीताल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 23, 2026 at 7:29 PM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून जिले की पहाड़ियों की तलहटीयों (फुटहिल ) मे हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने एमडीडीए, जैव विविधता बोर्ड व अन्य पक्षकारों से एक सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद की तिथि नियत की है.

हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता कि तरफ से कहा गया कि जनहित याचिका को दायर किये हुए छः वर्ष होने को हैं. अभी तक पक्षकारों की तरफ से जवाब पेश नहीं किया गया, जबकि कोर्ट कई बार उन्हें जवाब पेश करने के लिए समय दे चुकी है. 2 मई 2021को कोर्ट ने एमडीडीए और कमीशनर नगर निगम को निर्देश दिए थे कि इन क्षेत्रों का मौका मुयाना करें. जवाब के साथ रिपोर्ट कोर्ट मे पेश करें, लेकिन अभी तक इनका जवाब नहीं आया.

बीते पांच सालों के दौरान इन तलहटियों की हालत और भी बेकार हो चुकी हैं. इनके संरक्षण के लिए कोई उपाय नही किये जा रहे हैं. इसलिए मामले की सुनवाई की जाये.

मामले के अनुसार देहरादून निवासी रेनू पॉल ने वर्ष 2021 में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि देहरादून के फुटहिल व खासकर भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्य रोका जाये. उनके द्वारा विस्तृत शपथ पत्र पेश कर बताया कि सरकार द्वारा देहरादून जिले में चिन्हित फुटहिल जो 30 डिग्री ढलान युक्त हैं और भू स्खलन संभावित क्षेत्र हैं, में बड़े स्तर पर निर्माण कार्य हो गए हैं. ये क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टि से अति संवेदनशील हैं. इनपर इस तरह से निर्माण कार्य करने की अनुमति बिना जांच के नहीं दी जा सकती. इसलिए निर्माण कार्यों पर रोक के साथ साथ इनकी समय समय पर जांच करवाई जाये.

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देहरादून फुटहिल अवैध निर्माण
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