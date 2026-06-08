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देहरादून फूड टेस्टिंग लैब के लोकार्पण का घंटों तक करते रहे इंतजार, मंत्री के न पहुंचने से टला उद्घाटन

नहीं पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल, धरी की धरी रह गईं तैयारियां: स्वास्थ्य मंत्री की स्वीकृति मिलने के बाद तय समय सीमा से पहले सभी तैयारियां को अंतिम रूप दे दिया गया, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल की बैठकों की व्यवस्था के चलते करीब चार घंटे का इंतजार करने के बाद भी विभागीय अधिकारियों की लैब के लोकार्पण की मुराद पूरी नहीं हो सकी. जिससे लोकार्पण की सभी तैयारियां धरी की धरी रह गईं.

दरअसल, लंबे जद्दोजहद के बाद खाद्य पदार्थों के सैंपल की टेस्टिंग के लिए देहरादून के खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (FDA) के मुख्यालय में लैब तैयार की गई. केंद्र सरकार से अनुमति के साथ ही सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद लैब को तैयार किया गया है. इस लैब का 8 जून को लोकार्पण किया जाना था. जिसके लिए विभागीय अधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री से समय लिया और लोकार्पण की सभी तैयारियां पूरी की गई.

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के एफडीए में बनकर तैयार फूड टेस्टिंग लैब का अभी तक लोकार्पण नहीं हो पाया है. एफडीए के तीसरे फ्लोर पर करीब 17 करोड़ की लगत से बनकर तैयार फूड टेस्टिंग लैब का आज दोपहर 3 बजे स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के हाथों शुभारंभ होना था, लेकिन 4 घंटे के लंबे इंतजार के बाद भी खाद्य संरक्षण विभाग की लैब का लोकार्पण नहीं हो पाया. जबकि, इस लैब के उद्घाटन के लिए पहले भी विभाग की ओर से दो-तीन बार प्रयास किए जा चुके हैं. ऐसे में आखिरकार 8 जून का समय निर्धारित किया गया, जब लैब का उद्घाटन होना था.

स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल करने वाले थे लोकार्पण (फोटो- ETV Bharat)

पहले भी निकल चुके कई मुहूर्त: जानकारी के मुताबिक, इस लैब के श्री गणेश होने के पहले भी कई मुहूर्त निकल चुके हैं. आज जो लोकार्पण किया जाना था, वो भी नहीं हो पाया है. हालांकि, लंबे इंतजार के बाद विभागीय अधिकारियों को सूचना दी गई कि फिलहाल लोकार्पण के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया जाए और नए सिरे से लोकार्पण के लिए समय निर्धारित कर इसका लोकार्पण कराया जाए.

नव सृजित खाद्य विश्लेषणशाला में लगी मशीनें (फोटो- ETV Bharat)

मायूस होकर वापस रुद्रपुर लौटे तमाम टेक्नीशियन, विशेषज्ञ, अधिकारी और कर्मचारी: वहीं, लैब के लोकार्पण समारोह से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि लोकार्पण समारोह के लिए रुद्रपुर टेस्टिंग लैब से भी तमाम टेक्नीशियन, विशेषज्ञ और अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन सभी को मायूस होकर वापस रुद्रपुर लौटना पड़ा.

फूड टेस्टिंग लैब में लगे उपकरण (फोटो- ETV Bharat)

इतना ही नहीं मंत्री जी के स्वागत के लिए फूलों के गुलदस्ते और कर्मचारी और अधिकारियों के लिए जलपान की भी व्यवस्था की गई थी. बावजूद इसके तमाम इंतजाम करने के बाद लोकार्पण नहीं हो पाया. ऐसे में अब देखना होगा कि राजधानी की लंबे समय से एक जरूरत के रूप में महसूस की जाने वाली इस लैब के उद्घाटन के लिए आखिर अगली कौन सी तिथि तय होती है.

खाद्य पदार्थों के सैंपलों की होगी जांच (फोटो- ETV Bharat)

देहरादून के एफडीए ऑफिस में तैयार फूड टेस्टिंग लैब के संबंध में जानकारी देते हुए एफडीए अपर आयुक्त ताजबर सिंह ने कहा कि,

"रुद्रपुर टेस्टिंग लैब के मुकाबले देहरादून में हाईटेक टेस्टिंग लैब बनकर तैयार हो गई है. जिसमें सटीक टेस्टिंग के लिए हाईटेक इक्विपमेंट लगाए गए हैं, जो खाद्य पदार्थों में मौजूद सभी चीजों को डिटेक्ट करने में सक्षम है."- ताजबर सिंह, अपर आयुक्त, एफडीए

"देहरादून में बने इस लैब की कैपेसिटी सालाना 5,000 सैंपल जांच करने की है. जबकि, रुद्रपुर लैब की टेस्टिंग कैपेसिटी सालाना 2,500 है. ऐसे में लैब के उद्घाटन होने के बाद आसानी और समय पर खाद्य पदार्थों के सैंपल की जांच की जा सकेगी. हालांकि, किसी भी सैंपल की जांच के लिए 14 दिन का समय होता है, लेकिन उससे पहले ही देहरादून लैब से रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी."- ताजबर सिंह, अपर आयुक्त, एफडीए

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