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दून दशहरे में बनेगा नया रिकॉर्ड! जलेगा 181 फीट का रावण, एंट्री के भी बदले नियम

देहरादून में 181 फीट रावण का पुतला ( ETV Bharat )

देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में पिछली बार 121 फीट ऊंचा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का 70 एवं 75 फीट ऊंचा पुतला लगाया गया था. इस साल 181 फीट ऊंचा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का 70-70 फीट ऊंचा पुतला लगाया गया है. साथ ही लंका का भव्य रूप भी तैयार किया जा रहा है. इस आयोजन के लिए लिए बन्नू बिरादरी की दशहरा कमेटी की ओर से करीब 21 लाख रुपए खर्च किए हैं. पिछले साल करीब 16 लाख रुपए खर्च किए गए थे. पिछले सालों के अनुभव को देखते हुए परेड ग्राउंड में जनता और शोभा यात्रा की एंटी के रूट को बदल दिया गया है.