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ट्रैफिक दबाव और पार्किंग की समस्या पर देहरादून डीएम सख्त, माइक्रो लेवल प्लान होगा तैयार

देहरादून: राजधानी देहरादून में ट्रैफिक का बढ़ता दबाव और पार्किंग की समस्या को लेकर जिलाधिकारी आशीष चौहान ने सख्त रुख अपनाया है. शुक्रवार को मोबिलिटी प्लान के तहत आयोजित समीक्षा बैठक में डीएम ने संबंधित विभागों को शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए माइक्रो लेवल प्लान तैयार करने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय से समयबद्ध तरीके से योजनाओं को धरातल पर उतारें.

बैठक में आढ़त बाजार क्षेत्र की यातायात व्यवस्था, जंक्शन इम्प्रूवमेंट, इंदिरा मार्केट पुनर्विकास, मंडी शिफ्टिंग, परेड ग्राउंड पार्किंग, रामराय पार्किंग और अन्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई. डीएम ने आढ़त बाजार में यातायात सुधार से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने और प्रमुख चौराहों के सुधारीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए.

इंदिरा मार्केट मल्टीलेवल पार्किंग की धीमी प्रगति पर नाराजगी: बैठक में इंदिरा मार्केट में निर्माणाधीन मल्टीलेवल कार पार्किंग परियोजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि यहां करीब 1050 वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग विकसित की जा रही है. निर्माण कार्य की धीमी गति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और एमडीडीए अधिकारियों को कार्यदायी संस्था के साथ बैठक कर विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने व निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए. डीएम ने कहा कि पार्किंग स्थलों की नियमित मॉनिटरिंग व्यवस्था विकसित की जाए, ताकि उपलब्ध पार्किंग का बेहतर उपयोग हो और शहर में जाम की समस्या कम हो सके.