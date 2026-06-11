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ईटीवी भारत की खबर का असर, अवैध खनन प्रकरण पर जांच के आदेश, देहरादून डीएम ने गठित की समिति

आसन रिजर्व क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर ईटीवी भारत ने खबर प्रकाशित की थी, जिसका देहरादून डीएम ने संज्ञान लिया.

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ईटीवी भारत की खबर का असर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 11, 2026 at 7:44 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड के देहरादून जिले के कालसी क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर प्रकाशित की गई ईटीवी भारत खबर का बड़ा असर हुआ है. मामले में अब जिलाधिकारी देहरादून ने जांच का आदेश देते हुए प्रकरण पर जांच कमेटी गठित कर दी है.

दरअसल, आसन रिजर्व क्षेत्र में अवैध खनन के गंभीर सवाल उठाने वाले एसडीओ राजीव नयन नौटियाल की आखिरकार सिस्टम ने सुन ली है. मामले में अब संयुक्त जांच कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए गए हैं. माना जा रहा है कि जल्द ही जांच टीम मौका मुआयना कर प्रकरण पर जांच शुरू कर देगी. वैसे तो वन विभाग के एसडीओ राजीव नयन नौटियाल पिछले काफी समय से इस मुद्दे पर पत्राचार कर रहे थे, लेकिन 24 घंटे पहले ही ईटीवी भारत ने इस मामले में खबर प्रकाशित की तो फौरन प्रकरण पर जांच के आदेश कर दिए गए.

अवैध खनन प्रकरण पर जांच के आदेश (ETV Bharat)

देहरादून जिलाधिकारी मामले की गंभीरता को समझते हुए एसडीएम की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की है. एसडीएम के अलावा डीएफओ द्वारा नामित प्रतिनिधि, पुलिस अधीक्षक और जिला खान अधिकारी को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है.

जिलाधिकारी ने यह स्पष्ट किया है कि संबंधित जांच जल्द से जल्द पूरी करते हुए उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए. ईटीवी भारत ने इसमें प्रकरण में सरकारी सेवक द्वारा बार-बार पत्र लिखने के बावजूद भी मामले में जांच कमेटी गठित नहीं होने को लेकर सवाल खड़ी किए थे. खास बात यह है कि वन विभाग के एसडीओ ने इससे संबंधित सभी दस्तावेज भी अपने शिकायती पत्र में शामिल किए थे. इसके बावजूद वन मुख्यालय से लेकर बाकी अधिकारियों ने इस पर मौका मुआयना करने की सहमत नहीं उठाई.

बड़ी बात यह है कि प्रमुख वन संरक्षक हॉफ को भी एसडीओ द्वारा पत्र लिखा गया. इसके बावजूद कोई टीम मौके पर जांच के लिए नहीं भेजी गई. हालांकि ईटीवी भारत की खबर चलने के बाद अब जिलाधिकारी ने मामले में जांच कमेटी गठित कर दी है.

यह पूरा मामला आसन संरक्षित क्षेत्र से जुड़ा है, जहां पर एक किलोमीटर के परिक्षेत्र में कोई खनन गतिविधि नहीं की जा सकती, जबकि 10 किलोमीटर के क्षेत्र में नेशनल वाइल्डलाइफ बोर्ड की अनुमति के बिना माइनिंग एक्टिविटी को प्रतिबंधित रखा गया है.

एसडीओ का आरोप यह है कि इस क्षेत्र में क्रेशर लगाए गए हैं. साथ ही आईबीएम और बालू का भंडारण भी किया जा रहा है. हालांकि एसडीओ स्तर पर पहले ही ऐसी ही एक साइट को चेक किया गया था. तब यह बात कही गई कि एसडीओ के कार्यक्षेत्र से बाहर इस कार्रवाई को किया गया. ऐसे में अब इससे जुड़े सभी तथ्य जांच में सामने आएंगे और इसके बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि इन दावों में कितनी सत्यता है.

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