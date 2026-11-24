देहरादून प्रशासन का बड़ा एक्शन, 250 से अधिक विभागाध्यक्षों पर दर्ज होगा मुकदमा, जानिए वजह
निर्वाचन कार्य में हीलाहवाली पर प्रशासन का कड़ा रुख देखने को मिला है. 250 से ज्यादा विभागाध्यक्षों पर कानूनी कार्रवाई होगी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 24, 2026 at 11:49 AM IST
देहरादून: देहरादून जिला प्रशासन ने सरकारी विभागों की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है. निर्वाचन ड्यूटी के लिए कर्मचारियों का विवरण उपलब्ध नहीं कराने वाले 250 से अधिक विभाग प्रशासन के निशाने पर हैं. जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष चौहान ने ऐसे विभागों के विभागाध्यक्षों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपी एक्ट)-1950 के तहत मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.
दरअसल, आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने जनपद के सभी राज्य और केंद्र सरकार के विभागों, कार्यालयों और संस्थानों से वहां कार्यरत कर्मचारियों का पूरा विवरण मांगा था. इसके बावजूद कई विभागों ने निर्धारित समय सीमा में सूची उपलब्ध नहीं कराई. वहीं, कुछ विभागों ने अधूरी और आंशिक जानकारी ही भेजी है. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) केके मिश्रा के मुताबिक, जनपद में करीब 500 विभागों ने ही अब तक अपने कर्मचारियों का विवरण उपलब्ध कराया है, जबकि 250 से अधिक विभागों ने अभी तक सूची नहीं भेजी है.
कई विभागों की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी भी अधूरी है. उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव-2027 के लिए रिजर्व कार्मिकों सहित अलग-अलग निर्वाचन संबंधी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए जनपद में करीब 23 हजार कर्मचारियों की आवश्यकता का आकलन किया गया है. इसके सापेक्ष अभी तक केवल 12 हजार कर्मचारियों का ही विवरण प्राप्त हुआ है. ऐसे में शेष कर्मचारियों की उपलब्धता का आकलन करने में दिक्कतें आ रही हैं.
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने संबंधित विभागाध्यक्षों को तत्काल निर्धारित प्रारूप में कर्मचारियों का पूरा और अद्यतन विवरण निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही विभागाध्यक्षों को स्वयं इसकी निगरानी कर सूची की शुद्धता और पूर्णता करने को कहा गया है. जिलाधिकारी आशीष चौहान ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन संबंधी जिम्मेदारियों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. निर्धारित समय पर सूची उपलब्ध नहीं कराने वाले विभागाध्यक्षों के खिलाफ आरपी एक्ट-1950 की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें: