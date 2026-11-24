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देहरादून प्रशासन का बड़ा एक्शन, 250 से अधिक विभागाध्यक्षों पर दर्ज होगा मुकदमा, जानिए वजह

जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष चौहान ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: देहरादून जिला प्रशासन ने सरकारी विभागों की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है. निर्वाचन ड्यूटी के लिए कर्मचारियों का विवरण उपलब्ध नहीं कराने वाले 250 से अधिक विभाग प्रशासन के निशाने पर हैं. जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष चौहान ने ऐसे विभागों के विभागाध्यक्षों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपी एक्ट)-1950 के तहत मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.

दरअसल, आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने जनपद के सभी राज्य और केंद्र सरकार के विभागों, कार्यालयों और संस्थानों से वहां कार्यरत कर्मचारियों का पूरा विवरण मांगा था. इसके बावजूद कई विभागों ने निर्धारित समय सीमा में सूची उपलब्ध नहीं कराई. वहीं, कुछ विभागों ने अधूरी और आंशिक जानकारी ही भेजी है. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) केके मिश्रा के मुताबिक, जनपद में करीब 500 विभागों ने ही अब तक अपने कर्मचारियों का विवरण उपलब्ध कराया है, जबकि 250 से अधिक विभागों ने अभी तक सूची नहीं भेजी है.