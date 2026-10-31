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देहरादून डीएम का बड़ा एक्शन, समाज कल्याण अधिकारी को नोटिस जारी, जानिए वजह

देहरादून डीएम का बड़ा एक्शन ( ETV Bharat )

देहरादून: केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने और जरूरी सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने पर जिलाधिकारी आशीष चौहान ने जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. अधिकारी ने न बैठक में प्रतिभाग किया और न ही किसी प्रतिनिधि को नामित किया. डीएम ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

सरकारी कामकाज में लापरवाही और जिम्मेदारियों के प्रति उदासीनता को लेकर जिलाधिकारी देहरादून ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. केंद्र पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी महत्वपूर्ण बैठक में न तो संबंधित अधिकारी ने निर्धारित सूचनाएं उपलब्ध कराईं और न ही अपनी जगह किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी को बैठक में प्रतिभाग के लिए नामित किया. इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए जिलाधिकारी आशीष चौहान ने जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल से स्पष्टीकरण मांगा है.