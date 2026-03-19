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गैस सिलिंडर की कालाबाजारी तो जाओगे जेल, देहरादून डीएम ने की बैठक, 30 अधिकारियों की बनाई टीम

देहरादून जिले में किसी भी तरह के गैस की किल्लत न हो, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से लगातार बैठक की जा रही है.

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जिलाधिकारी ने ली बैठक. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 19, 2026 at 7:36 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में गैस की किल्लत की खबरों के बीच सिलिंडर की कालाबाजारी भी शुरू हो गई. कुछ लोग इस मुश्किल वक्त में मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में लगे हुए है. गैस सिलिंडर की किसी भी तरह से कालाबाजारी न हो, इसके लिए पुलिस-प्रशासन गैस एजेंसी की हर गतिविधियों पर नजर रख रहे है. इसी संबंध में गुरुवार 19 मार्च को देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए.

बैठक में देहरादून जिलाधिकारी ने एसपी सिटी को निर्देश दिए कि छापेमारी के दौरान जहां भी अवैध रूप सिलिंडर मिल रहे है, उनको ट्रेस किए जाए कि वह किस गैस एजेंसी के है. ऐसे सम्बन्धित गैस एजेंसी की पहचान करते हुए एजेंसी स्वामी को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कर जेल भेजे.

जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक गैस सिलिंडर की कालाबाजारी को लेकर पांच मुकदमें दर्ज किए है, जिनमे तीन को जेल भेजा गया है. इसके अलावा150 घरेलू,139 व्यवसायिक और सात छोटे सिलेंडर जब्त किए हैं.

गुरुवार को हुई बैठक में देहरादून जिलाधिकारी ने बढते बैकलॉग का कारण जाना, जिस पर पेट्रोलियम कंपनियों ने बताया कि टेक्निकल दिक्कत के कारण तीन दिनों तक ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पाई थी. ऐसे में मैन्युअल रजिस्टर में अंकन कर उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति की गई, जिसकी लगभग 25 से अधिक की एंट्री साफ्टवेयर पर अपडेटेड होनी बाकी है.

11 मार्च से गैस बुकिंग और डिलीवरी के समय शहरी क्षेत्र में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों 45 दिन कर दिया गया है. उससे पहले की जो एडवांस बुकिंग हो रखी हैं, वह बैकलॉग में दर्शाई गई है, जिससे बैकलॉग बढ़ा हुआ दिख रहा हैं. इस पर जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए कि तेल कम्पनियों से सम्पर्क करते हुए आज शाम तक मैन्युअल एंट्री को साफ्टवेयर पर एजेंसी के माध्यम से एंट्री कराएं. जिन उपभोक्ताओं की एडवांस बुकिंग में 25 और 45 दिन का बैकलॉग दिख रहा है, उनकी संख्या अलग-अलग दर्शाते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.

जिलाधिकारी ने जिले की गैस एजेंसीवार नामित क्यूआरटी में शामिल 30 अधिकारियों को निर्देश दिए कि गैस एजेंसी पर स्टॉक, बैकलॉग, वितरण आदि रजिस्टर को चेक कर प्रतिदिन की सम्पूर्ण आख्या प्रेषित करें. साथ ही निर्देशित किया कि गैस एजेंसी और गोदाम से कोई भी सिलिंडर न दिया जाए. सिर्फ होम डिलीवरी के माध्यम से ओटीपी आधार पर ही दिया जाए. एजेंसियों पर उपभोक्ता जागरूकता फ्लैक्सी, बुकिंग नम्बर, उपभोक्ताओं के लिए बड़े- बड़े अक्षरों में जानकारी चस्पा रहे.

जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया है कि जिला प्रशासन की होम डिलीवरी व्यवस्था से एजेंसियों पर जुटने वाली भीड़ से हो रही अव्यवस्था से निजात मिला है. वहीं कानून व्यवस्था भी नियंत्रण में है. जिला प्रशासन की क्यूआरटी के औचक निरीक्षणों और एलपीजी कालाबाजारी करने वालों पर दर्ज हुए मुकदमों और एजेंसियों की नाफरमानी पर की गई प्रवर्तन की कार्रवाई से गैस की कालाबाजारी करने वालों में भी भय का माहौल है.

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