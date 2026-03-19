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गैस सिलिंडर की कालाबाजारी तो जाओगे जेल, देहरादून डीएम ने की बैठक, 30 अधिकारियों की बनाई टीम

जिलाधिकारी ने ली बैठक. ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में गैस की किल्लत की खबरों के बीच सिलिंडर की कालाबाजारी भी शुरू हो गई. कुछ लोग इस मुश्किल वक्त में मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में लगे हुए है. गैस सिलिंडर की किसी भी तरह से कालाबाजारी न हो, इसके लिए पुलिस-प्रशासन गैस एजेंसी की हर गतिविधियों पर नजर रख रहे है. इसी संबंध में गुरुवार 19 मार्च को देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए. बैठक में देहरादून जिलाधिकारी ने एसपी सिटी को निर्देश दिए कि छापेमारी के दौरान जहां भी अवैध रूप सिलिंडर मिल रहे है, उनको ट्रेस किए जाए कि वह किस गैस एजेंसी के है. ऐसे सम्बन्धित गैस एजेंसी की पहचान करते हुए एजेंसी स्वामी को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कर जेल भेजे. जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक गैस सिलिंडर की कालाबाजारी को लेकर पांच मुकदमें दर्ज किए है, जिनमे तीन को जेल भेजा गया है. इसके अलावा150 घरेलू,139 व्यवसायिक और सात छोटे सिलेंडर जब्त किए हैं. गुरुवार को हुई बैठक में देहरादून जिलाधिकारी ने बढते बैकलॉग का कारण जाना, जिस पर पेट्रोलियम कंपनियों ने बताया कि टेक्निकल दिक्कत के कारण तीन दिनों तक ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पाई थी. ऐसे में मैन्युअल रजिस्टर में अंकन कर उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति की गई, जिसकी लगभग 25 से अधिक की एंट्री साफ्टवेयर पर अपडेटेड होनी बाकी है.