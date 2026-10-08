गंदगी फैलाने वाले सावधान! इधर उधर फेंका कूड़ा तो कटेगा मोटा चालान, महंगी पड़ेगी लापरवाही
नगर निगम देहरादून के सभी 100 वार्डों में तैनात सेक्टर अधिकारियों को सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिये गये हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 8, 2026 at 8:33 PM IST
देहरादून: जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल और अनधिकृत डंपिंग पर रोक लगाने को लेकर जिलाधिकारी आशीष चौहान ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं. गुरुवार को आयोजित समीक्षा बैठक में डीएम ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ अभियान तक सीमित न रहे, बल्कि इसके उत्पादन,भंडारण, सप्लाई और इस्तेमाल की पूरी श्रृंखला पर कार्रवाई की जाए.
प्लास्टिक सप्लाई नेटवर्क पर होगी कार्रवाई: डीएम ने राज्य कर विभाग के अधिकारियों को संबंधित औद्योगिक इकाइयों का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए. उन्होंने प्लास्टिक निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की आपूर्ति, उपलब्ध स्टॉक, उत्पादन क्षमता और वितरण की रिपोर्ट मांगी. साथ ही बाजारों में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक की सप्लाई करने वाले नेटवर्क को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए.
अनधिकृत डंपिंग साइट होंगी चिन्हित: जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को जिले में बल्क वेस्ट जनरेटर और कूड़े की अनधिकृत डंपिंग साइटों को तत्काल चिन्हित करने को कहा है. इन साइट्स से प्लास्टिक कचरा उठाकर नियमानुसार निस्तारित कराने के निर्देश दिए गए हैं. डीएम ने स्पष्ट किया कि अनधिकृत डंपिंग साइट पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ चालान के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
100 वार्डों में चलेगा चेकिंग अभियान: नगर निगम देहरादून के सभी 100 वार्डों में तैनात सेक्टर अधिकारियों को सघन चेकिंग अभियान चलाने के साथ जन जागरूकता गतिविधियां बढ़ाने के निर्देश दिए गए. अधिकारियों को अपने-अपने वार्डों में अनधिकृत डंपिंग साइट चिन्हित कर सूचना देने और विशेष सफाई अभियान चलाकर प्लास्टिक कचरे का निस्तारण कराने को कहा गया है.
कॉम्पेक्टर मशीनों की भी मांगी रिपोर्ट: डीएम ने ब्लॉक और न्याय पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराई गई कॉम्पेक्टर मशीनों की स्थिति की भी समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि कितनी मशीनें संचालित हैं? अब तक कितनी मात्रा में प्लास्टिक कचरे का निस्तारण किया गया है? कालसी क्षेत्र में कॉम्पेक्टर तक कूड़ा पहुंचाने में अधिक लागत आने की शिकायत पर साइट चयन में लापरवाही बरतने वाली टीम के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए.
जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कहा सिंगल यूज प्लास्टिक की समस्या का स्थायी समाधान केवल कार्रवाई से नहीं, बल्कि लोगों के व्यवहार में बदलाव से संभव है. उन्होंने लोगों को प्लास्टिक के पर्यावरण और मानव जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने और इसके विकल्पों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर दिया.
पढे़ं- उत्तरकाशी झाला पंचायत का ऐतिहासिक कदम, सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध, लोग कर रहे तारीफ
पढे़ं- हरिद्वार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, 5000 किलो पॉलिथीन जब्त, 1 लाख का चालान
पढे़ं- चारधाम यात्रा को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री करने की मुहिम, सीएम धामी ने मांगा सहयोग