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रिस्पना नदी की बदल रही तस्वीर! सफाई और पुनरुद्धार कार्यों ने पकड़ी रफ्तार, डीएम ने जारी किया एक्शन प्लान

देहरादून: जिलाधिकारी आशीष चौहान ने बुधवार को राजीव नगर क्षेत्र से रिस्पना नदी में चल रहे सफाई और पुनरुद्धार कार्यों का निरीक्षण किया. इस दौरान मेयर और नगर आयुक्त भी मौजूद रहे. जिलाधिकारी ने खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सफाई अभियान की प्रगति का निरीक्षण किया और कार्यों की गुणवत्ता और गति की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि, मॉनसून से पहले रिस्पना नदी की सफाई सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है, जिससे वर्षाकाल में जल निकासी व्यवस्था बनी रहे और नदी संरक्षण के प्रयासों को मजबूती मिल सके.

नगर निगम देहरादून द्वारा मार्च माह से नगर निगम क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान संचालित किया जा रहा है. अभियान के तहत अब तक लगभग 17 हजार मीट्रिक टन कूड़े का उठान किया जा चुका है. नगर निगम द्वारा बिंदाल नदी के लगभग 8 किलोमीटर और रिस्पना नदी के लगभग 12 किलोमीटर क्षेत्र में सफाई कार्य किया जा रहा है. शहर के अलग-अलग नदी-नालों और जलधाराओं में भी अभियान के रूप में नियमित सफाई कार्य जारी है. जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा रिस्पना नदी की सफाई और पुनरुद्धार का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है.