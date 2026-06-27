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रिस्पना को फिर से जिंदा करने की तैयारी, डीएम ने किया टास्क फोर्स का गठन, 15 किलोमीटर क्षेत्र का होगा सर्वे

देहरादून: कभी देहरादून की पहचान और प्राकृतिक धरोहर रही रिस्पना नदी आज प्रदूषण, अतिक्रमण और अव्यवस्थित शहरी विकास की मार झेल रही है. बरसों से सिकुड़ती और गंदे नालों में तब्दील होती जा रही इस नदी को फिर से जीवंत बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है.

दरअसल, देहरादून जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने रिस्पना नदी के पुनर्जीवन, संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए विभिन्न विभागों को समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही पूरे अभियान के बेहतर समन्वय के लिए एक विशेष टास्क फोर्स के गठन का भी फैसला लिया गया है.

कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि रिस्पना नदी का पुनर्जीवन केवल सरकारी परियोजना नहीं है, बल्कि यह जनसहभागिता से जुड़ा एक व्यापक पर्यावरणीय मिशन है. इसके सफल क्रियान्वयन के लिए प्रशासन और आम जनता दोनों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होगी.

15 किलोमीटर क्षेत्र का होगा सर्वे, चिन्हित होंगे गार्बेज प्वाइंट: बैठक में नगर निगम को निर्देश दिए गए कि रिस्पना नदी के लगभग 15 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में गिरने वाले सभी नालों और कूड़ा डंपिंग स्थलों का चिन्हीकरण किया जाए. इसके लिए ड्रोन सर्वे और स्ट्रेचवार सर्वे कराया जाएगा, जिससे यह पता लगाया जा सके कि नदी के किस हिस्से में कितना कचरा जमा हो रहा है और प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन-कौन से हैं.

जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक चिन्हित स्थल के लिए अलग-अलग कार्ययोजना तैयार की जाए और सात दिनों के भीतर विस्तृत प्रस्ताव प्रशासन को सौंपा जाए. प्रशासन का मानना है कि समस्या की वास्तविक स्थिति सामने आने के बाद ही उसके स्थायी समाधान की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा सकेंगे.

टास्कफोर्स करेगी विभागों के बीच समन्व: रिस्पना पुनर्जीवन अभियान में कई विभागों की भूमिका होने के कारण समन्वय सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है. इसी को देखते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह को विभिन्न विभागों को जोड़ते हुए एक प्रभावी टास्कफोर्स गठित करने के निर्देश दिए हैं. यह टास्कफोर्स नगर निगम, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करेगी और अभियान की प्रगति की निगरानी भी करेगी.

प्रशासन का मानना है कि जब तक सभी विभाग साझा लक्ष्य के साथ कार्य नहीं करेंगे, तब तक नदी पुनर्जीवन का उद्देश्य पूरी तरह हासिल नहीं हो पाएगा. बैठक में यह भी स्वीकार किया गया कि नदी में कूड़ा गिरने की समस्या केवल प्रशासनिक कार्रवाई से समाप्त नहीं होगी. इसके लिए लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना भी जरूरी है. इसी उद्देश्य से व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने और स्थानीय नागरिकों, स्वयंसेवी संगठनों तथा विभिन्न संस्थाओं को अभियान से जोड़ने की योजना बनाई गई है.