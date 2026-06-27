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रिस्पना को फिर से जिंदा करने की तैयारी, डीएम ने किया टास्क फोर्स का गठन, 15 किलोमीटर क्षेत्र का होगा सर्वे

देहरादून जिला प्रशासन एक बार फिर से रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है. इसी को लेकर बैठक भी की गई.

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रिस्पना को फिर से जिंदा करने की तैयारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 27, 2026 at 6:57 PM IST

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देहरादून: कभी देहरादून की पहचान और प्राकृतिक धरोहर रही रिस्पना नदी आज प्रदूषण, अतिक्रमण और अव्यवस्थित शहरी विकास की मार झेल रही है. बरसों से सिकुड़ती और गंदे नालों में तब्दील होती जा रही इस नदी को फिर से जीवंत बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है.

दरअसल, देहरादून जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने रिस्पना नदी के पुनर्जीवन, संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए विभिन्न विभागों को समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही पूरे अभियान के बेहतर समन्वय के लिए एक विशेष टास्क फोर्स के गठन का भी फैसला लिया गया है.

कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि रिस्पना नदी का पुनर्जीवन केवल सरकारी परियोजना नहीं है, बल्कि यह जनसहभागिता से जुड़ा एक व्यापक पर्यावरणीय मिशन है. इसके सफल क्रियान्वयन के लिए प्रशासन और आम जनता दोनों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होगी.

15 किलोमीटर क्षेत्र का होगा सर्वे, चिन्हित होंगे गार्बेज प्वाइंट: बैठक में नगर निगम को निर्देश दिए गए कि रिस्पना नदी के लगभग 15 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में गिरने वाले सभी नालों और कूड़ा डंपिंग स्थलों का चिन्हीकरण किया जाए. इसके लिए ड्रोन सर्वे और स्ट्रेचवार सर्वे कराया जाएगा, जिससे यह पता लगाया जा सके कि नदी के किस हिस्से में कितना कचरा जमा हो रहा है और प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन-कौन से हैं.

जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक चिन्हित स्थल के लिए अलग-अलग कार्ययोजना तैयार की जाए और सात दिनों के भीतर विस्तृत प्रस्ताव प्रशासन को सौंपा जाए. प्रशासन का मानना है कि समस्या की वास्तविक स्थिति सामने आने के बाद ही उसके स्थायी समाधान की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा सकेंगे.

टास्कफोर्स करेगी विभागों के बीच समन्व: रिस्पना पुनर्जीवन अभियान में कई विभागों की भूमिका होने के कारण समन्वय सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है. इसी को देखते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह को विभिन्न विभागों को जोड़ते हुए एक प्रभावी टास्कफोर्स गठित करने के निर्देश दिए हैं. यह टास्कफोर्स नगर निगम, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करेगी और अभियान की प्रगति की निगरानी भी करेगी.

प्रशासन का मानना है कि जब तक सभी विभाग साझा लक्ष्य के साथ कार्य नहीं करेंगे, तब तक नदी पुनर्जीवन का उद्देश्य पूरी तरह हासिल नहीं हो पाएगा. बैठक में यह भी स्वीकार किया गया कि नदी में कूड़ा गिरने की समस्या केवल प्रशासनिक कार्रवाई से समाप्त नहीं होगी. इसके लिए लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना भी जरूरी है. इसी उद्देश्य से व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने और स्थानीय नागरिकों, स्वयंसेवी संगठनों तथा विभिन्न संस्थाओं को अभियान से जोड़ने की योजना बनाई गई है.

घाट, हरित पट्टी और सौंदर्यीकरण पर रहेगा फोकस: प्रशासन की दीर्घकालिक योजना केवल नदी की सफाई तक सीमित नहीं है. सिंचाई विभाग को नदी किनारे घाट निर्माण, सौंदर्यीकरण और सार्वजनिक उपयोग के लिए विकसित किए जाने वाले स्थलों का विस्तृत खाका तैयार करने को कहा गया है.

वहीं वन विभाग को नदी तटों पर बड़े स्तर पर वृक्षारोपण और हरित पट्टी विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि हरित क्षेत्र बढ़ने से नदी तंत्र को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी और शहरी क्षेत्र में पर्यावरणीय संतुलन भी मजबूत होगा.

वहीं, लोक निर्माण विभाग को प्रस्तावित एलिवेटेड रोड परियोजना के अंतर्गत नदी क्षेत्र में आने वाले पिलर्स और अन्य संरचनाओं का तकनीकी प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि विकास कार्यों और नदी संरक्षण के बीच संतुलन बनाया जा सके.

शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रणनीति पर काम: जिलाधिकारी ने सभी विभागों को स्पष्ट किया कि रिस्पना पुनर्जीवन अभियान को दो चरणों में आगे बढ़ाया जाएगा. शॉर्ट टर्म योजना के तहत नदी और उसके आसपास जमा कूड़े का तत्काल निस्तारण, गार्बेज प्वाइंट्स का उन्मूलन, नदी में कूड़ा फेंकने पर रोक और जनजागरूकता कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी.

वहीं लॉन्ग टर्म योजना के अंतर्गत घाट निर्माण, नदी तटों का सौंदर्यीकरण, हरित विकास, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण और नदी संरक्षण के लिए स्थायी व्यवस्था विकसित की जाएगी. प्रशासन का लक्ष्य केवल सफाई अभियान चलाना नहीं, बल्कि रिस्पना को एक स्वस्थ और जीवंत नदी के रूप में पुनर्स्थापित करना है.

दरअसल, तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच रिस्पना नदी का अस्तित्व बचाना देहरादून के पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा विषय बन चुका है. ऐसे में जिला प्रशासन की यह पहल न केवल एक नदी को बचाने का प्रयास है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए शहर की प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित रखने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

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