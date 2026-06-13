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अफसरों ने SIR पर सुधारी गलती तो DM ने थपथपाई पीठ, रिविज़िट में ये दिखा बदलाव

देहरादून: राजधानी देहरादून में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में अफसरों ने आखिरकार अपनी गलती सुधार ली. नतीजा ये रहा कि कार्यक्रम में दोबारा पहुंचे DM देहरादून ना केवल इसे देखकर खुश हुए बल्कि अधिकारियों की पीठ भी थपा दी. हालांकि इस दौरान बेहद कम समय में लाखों वोटर्स का SIR किए जाने के लिए उन्होंने काम में तेजी लाने के निर्देश दिए और वोटर्स से भी सहयोग की अपील की.

वैसे तो उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण का काम 29 मई से ही शुरू हो चुका है, लेकिन BLO के सामने सबसे बड़ी चुनौती गणना प्रपत्रों को घर-घर पहुंचाना और फिर उनका समयबद्ध संकलन करना है. ऐसा इसलिए क्योंकि निर्वाचन आयोग द्वारा इस पूरी प्रक्रिया के लिए निर्धारित समय सीमा तय की गई है. दूसरी तरफ बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता भी हैं, जिन्हें अभी तक SIR अभियान और इसकी प्रक्रिया के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है. यही कारण है कि प्रशासन जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है.

नोडल अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया: बहरहाल देहरादून में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत आयोजित जागरूकता कार्यक्रम इस बार चर्चा का विषय बना रहा. दरअसल, इससे पहले यही कार्यक्रम अधूरी तैयारियों के चलते स्थगित कर दिया गया था. इतना ही नहीं, व्यवस्थाओं में खामियां पाए जाने पर कार्यक्रम के नोडल अधिकारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था. ऐसे में जिलाधिकारी आशीष चौहान को दोबारा कार्यक्रम का निरीक्षण करना था. जाहिर है कि इस बार अधिकारियों पर बेहतर प्रदर्शन का दबाव था. अच्छी बात यह रही कि अधिकारियों ने पिछली कमियों को दूर करते हुए कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में सुधार किया.

SIR की चुनौतियां: रिविज़िट के दौरान जिलाधिकारी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सुधार देखकर संतोष जताया. उन्होंने अधिकारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन भी किया. हालांकि जिलाधिकारी ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के सामने मौजूद चुनौतियों का भी जिक्र किया.