ETV Bharat / state

देहरादून दिव्यांशु जटराना हत्याकांड, आरोपी युवराज चौहान को मिली जमानत, कोर्ट बोला- प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं

कोर्ट ने आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.

Etv Bharat
कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 18, 2026 at 9:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: राजधानी देहरादून के चर्चित प्रेमनगर दिव्यांशु जटराना हत्याकांड में नामजद आरोपी युवराज चौहान को देहरादून की सत्र अदालत से जमानत मिल गई है. सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की अदालत ने कहा कि फिलहाल अभियोजन पक्ष आरोपी की घटनास्थल पर मौजूदगी या हमले में उसकी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष भूमिका के पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं कर सका है. अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.

बचाव पक्ष ने झूठा फंसाए जाने का किया दावा: सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि युवराज चौहान को केवल संदेह के आधार पर मामले में नामजद किया गया है. घटना में उसकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है. बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है. एक सह-आरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी है. आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 25 मार्च 2026 से न्यायिक हिरासत में है.

अभियोजन ने किया जमानत का विरोध: वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि युवराज अन्य आरोपियों के साथ आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा था. अभियोजन का कहना था कि आरोपी दूसरे राज्य का निवासी है, इसलिए जमानत मिलने पर उसके फरार होने या मुकदमे को प्रभावित करने की आशंका बनी रहेगी.

कोर्ट की टिप्पणी: सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान स्तर पर अभियोजन युवराज चौहान की घटनास्थल पर मौजूदगी या हमले में उसकी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष भूमिका के पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका. अदालत ने यह भी कहा कि न तो सीसीटीवी फुटेज में उसकी स्पष्ट पहचान हुई और न ही किसी प्रत्यक्षदर्शी ने उसके संबंध में स्पष्ट बयान दिया. इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने जमानत आवेदन स्वीकार कर लिया.

क्या है मामला?: अभियोजन के अनुसार 23 मार्च 2026 को प्रेमनगर क्षेत्र के कहरी गांव स्थित बाबा की रसोई के पास छात्रों के दो गुटों के बीच विवाद हुआ था. आरोप है कि विवाद के दौरान कई छात्रों ने दिव्यांशु जटराना पर लाठी-डंडों और फावड़े से हमला किया, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं. उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. इस मामले में प्रेमनगर थाने में हत्या समेत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में 15 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.

पढ़ें---

TAGGED:

DEHRADUN DIVYANSHU MURDER
MURDER ACCUSED GETS BAIL
दिव्यांशु जटराना हत्याकांड
हत्यारोपी को मिली जमानत
DIVYANSHU JATRANA MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.