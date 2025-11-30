ETV Bharat / state

देहरादून में जनसेवा केंद्र सील, बरती जा रही थी भारी अनियमितताएं

देहरादून: उत्तराखंड के देहरादून में बांग्लादेशी महिला के फर्जी दस्तावेज मिलने के बाद जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है. इसी कड़ी में जिला प्रशासन की टीम ने तहसील परिसर स्थित रमन इंटरप्राइजेज देवभूमि जनसेवा केंद्र पर छापेमारी करते हुए सील किया है. जनसेवा केंद्र पर बिना आवेदकों के हस्ताक्षर के दस्तावेज पाए गए. इसके अलावा केंद्र में अलग-अलग सेवाओं के लिए निर्धारित दर से ज्यादा शुल्क वसूल जा रहा था. जिस पर प्रशासन ने सीलिंग की कार्रवाई की है.

रमन इंटरप्राइजेज कॉमन सर्विस सेंटर पर सीलिंग की कार्रवाई: बता दें कि आज यानी 30 नवंबर को जिला प्रशासन की टीम ने तहसील परिसर स्थित रमन इंटरप्राइजेज कॉमन सर्विस सेंटर (देवभूमि जनसेवा केंद्र) पर छापेमारी और निरीक्षण की कार्रवाई को अंजाम दिया. कार्रवाई के दौरान जनसेवा केंद्र पर अलग-अलग योजनाओं के आवेदन अभिलेख पाए गए, जिनमें आवेदकों के हस्ताक्षर नहीं थे. टीम ने अभिलेखों के बारे में पूछे जाने पर सेंटर में मौजूद स्टाफ जानकारी नहीं दे पाए.

साथ ही अलग-अलग प्रमाण पत्र बनाने के लिए निर्धारित शुल्क से ज्यादा वसूली करना पाया गया. 27 नवंबर से दैनिक रजिस्टर डिटेल नहीं किए जाने समेत अन्य कई अनियमितताएं पाई गई. जिस पर जिला प्रशासन ने सेंटर को सील करते हुए अग्रिम आदेशों तक केंद्र का संचालन बंद कर दिया है. जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले के सीएससी में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है. सीएससी केंद्रों पर अनियमितता पाए जाने पर ताला लगेगा.