ETV Bharat / state

देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर आपत्तिजनक संदेश मामला, हिंदू रक्षा दल ने ली जिम्मेदारी

देहरादून: उत्तराखंड में देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे पर एक धर्म विशेष को लेकर लिखे गए आपत्तिजनक संदेशों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यह इलाका उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है. इस पूरे मामले की जिम्मेदारी हिन्दू रक्षा दल ने ली है. वहीं, बिहारीगढ़ थाना पुलिस ने वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर लिया है.

एलिवेटेड रोड पर लिखे गए विवादित संदेश: वायरल वीडियो में कुछ महिलाएं मोहंड क्षेत्र के पास बने एलिवेटेड रोड की साइड दीवार पर पेंट से संदेश लिखती दिखाई दे रही हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे महिलाएं धर्म विशेष के खिलाफ कुछ विवादित शब्द हिंदी और अंग्रेजी में लिख रही हैं. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. मामला तेजी से चर्चा में आ गया. कई लोगों ने इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश बताया.

संगठन ने ली जिम्मेदारी, बयान से बढ़ा विवाद: इस पूरे प्रकरण में हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने मीडिया के सामने आकर बयान दिया है. उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में एक हिंदू छात्र के साथ कथित रूप से गैर हिंदू युवक द्वारा किए गए कृत्य को लेकर संगठन और कार्यकर्ताओं में आक्रोश था. उनका कहना है कि पीड़ित के गांव से लौटते समय कार्यकर्ताओं ने एलिवेटेड रोड पर लिखा जो उनके अनुसार सही था. ललित शर्मा ने कहा कि कुछ लोग देश में रहकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं. वे सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं. उनके इन बयानों के बाद विवाद और गहरा गया है.

वायरल वीडियो में दिखी लाल कार: इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया गया है. वीडियो में एक लाल रंग की कार स्पदिखाई दे रही है. कार का रजिस्ट्रेशन नंबर भी वीडियो में दिख रहा है. जब इस नंबर के आधार पर आरटीओ कार्यालय से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो पता चला कि वाहन अभी भी सोहेल खान नाम के व्यक्ति के नाम पर दर्ज है. कार के रजिस्ट्रेशन में दर्ज मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर सोहेल खान ने बताया कि यह कार पहले उनकी थी. कुछ दिन पहले उन्होंने देहरादून में इसे बेच दिया है. सोहेल का दावा है कि उन्होंने वाहन बेचने की प्रक्रिया पूरी कर दी थी. आगे की ट्रांसफर प्रक्रिया खरीददार द्वारा कराई जानी थी.