देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे को लेकर आया बड़ा अपडेट, दून के लिए खुला फ्लाईओवर का खजाना, पढ़िये डिटेल
देहरादून में सात नए फ्लाईओवर बनने वाले हैं. इसके साथ ही देहरादून-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी बड़े काम शुरू हो गये हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 7, 2026 at 3:11 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में लगातार बढ़ते गाड़ियों के दवाब की वजह से बीते सालों मे जितनी भी सड़कें बनी हैं वो सब कम सी लगने लगी है. आये दिन लगने वाला जाम इसकी तस्दीक करता है. जिसे देखते हुए अब उत्तराखंड में सड़क परिवहन व्यवस्था को आधुनिक सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में बड़े स्तर पर बदलाव किए जा रहे हैं.
देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेस-वे के शुरू होने के बाद डाटकाली से गणेशपुर तक जाने वाली पुरानी सड़क को आम वाहनों के लिए बंद कर नेशनल हाइवे अथॉरिटी ने वन विभाग के वापस दे दिया है. इसके साथ ही देहरादून-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए सात नए फ्लाईओवर, लंबी सर्विस लेन और फुट ओवरब्रिज के निर्माण कार्य भी शुरू हो गए हैं. आने वाले दिनों में देहरादून ओर आसपास की सड़कों की तस्वीर बदली बदली सी नजर आने वाली है.
डाटकाली से गणेशपुर तक पुरानी सड़क अब वन विभाग के हवाले: देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेस-वे के निर्माण के साथ डाटकाली से गणेशपुर के बीच लगभग 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर तैयार किया गया है. इस कॉरिडोर के चालू होने के बाद पुरानी सड़क पर सामान्य वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई है. अब केवल मोहंड गांव तक ही वाहनों को जाने की अनुमति होगी. इसके आगे का पूरा मार्ग वन विभाग के नियंत्रण में रहेगा. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने यह सड़क आधिकारिक रूप से वन विभाग को सौंप दी है. इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को भी दे दी गई है. जिससे सभी वाहनों को नए एलिवेटेड कॉरिडोर की ओर डायवर्ट किया जा सके. एनएचएआई के परियोजना निदेशक सौरभ की माने तो इस मार्ग का निर्माण वन्यजीव संरक्षण के लिए किया गया है. अब एक्स्प्रेसवे बनकर तैयार हो गया है. जिसके बाद अब पुरानी सड़क को वापस वन विभाग को दे दिया गया है.
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से सुगम होगा आवागमन।#Uttarakhand#DelhiDehradunExpressway pic.twitter.com/FwFAN9DZDx— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) April 14, 2026
विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण का संतुलन: एनएचएआई के परियोजना निदेशक सौरभ की माने तो डाटकाली से गणेशपुर के बीच बनाया गया एलिवेटेड कॉरिडोर केवल तेज यातायात के लिए नहीं बल्कि वन्यजीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. यह कॉरिडोर बरसाती नदी के ऊपर बनाया गया है. जिससे जंगल के प्राकृतिक रास्तों पर वाहनों का दबाव कम होगा. वन्यजीवों के आवागमन में बाधा नहीं आएगी. पुरानी सड़क के बंद होने से जंगल क्षेत्र में मानवीय हस्तक्षेप भी घटेगा. जिससे वन्यजीव संरक्षण को मजबूती मिलेगी.
देहरादून-हरिद्वार हाईवे पर हादसे रोकने की बड़ी तैयारी: दूसरी ओर देहरादून-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार बढ़ते ट्रैफिक और दुर्घटनाओं को देखते हुए सड़क सुरक्षा से जुड़े बड़े निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए हैं. वर्ष 2020 में इस मार्ग को दो लेन से चार लेन में परिवर्तित किया गया था, लेकिन, वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण कई स्थानों पर दुर्घटनाएं और जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है. इसी को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने व्यापक रोड सेफ्टी योजना लागू की है. जिसके तहत सात नए फ्लाईओवर दोनों ओर सर्विस लेन और पैदल यात्रियों के लिए फुट ओवरब्रिज बनाने का काम शुरू हो गया है. इसे अगले ढाई वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
सात फ्लाईओवर, 44 किलोमीटर सर्विस लेन, सबसे लंबा एलिवेटेड निर्माण: नई योजना के तहत जाखन पुल, जीवनगढ़, मियांवाला, छिद्दरवाला और रायवाला जैसे प्रमुख स्थानों पर कुल सात फ्लाईओवर बनाए जाएंगे. इनमें जीवनगढ़ और रायवाला में दो-दो फ्लाईओवर प्रस्तावित हैं. मियांवाला से नकरौंदा तक लगभग 2.25 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर इस परियोजना का सबसे बड़ा निर्माण होगा. इसके अलावा हाईवे के दोनों ओर लगभग 44 किलोमीटर लंबी सर्विस लेन विकसित की जाएगी. जिससे स्थानीय और मुख्य यातायात को अलग-अलग संचालित किया जा सकेगा. पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए दो फुट ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे. जिनके स्थानों का अंतिम चयन जल्द किया जाएगा.
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बने वाइल्डलाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर को देखने का सुअवसर मिला। इससे वन्यजीवों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होने के साथ ही पर्यटन और व्यापार के लिए भी नए अवसर बनेंगे। pic.twitter.com/kNKYz4diTn— Narendra Modi (@narendramodi) April 14, 2026
यात्रियों को मिलेगा तेज सुरक्षित और व्यवस्थित सफर: इन दोनों परियोजनाओं के पूरा होने के बाद उत्तराखंड की सड़क व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेस-वे पर यातायात पहले की तुलना में अधिक तेज और सुगम होगा. वन क्षेत्र में वन्यजीवों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा. वहीं देहरादून-हरिद्वार हाईवे पर फ्लाईओवर सर्विस लेन और फुट ओवरब्रिज बनने से ट्रैफिक जाम कम होगा सड़क हादसों में कमी आएगी. यात्रियों को अधिक सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा. परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा की माने तो ये परियोजनाएं उत्तराखंड में आधुनिक परिवहन व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण दोनों लक्ष्यों को एक साथ आगे बढ़ाने की दिशा में अहम साबित होंगी.
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