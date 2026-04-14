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इकोनॉमिक कॉरिडोर उद्घाटन के बहाने यूपी-उत्तराखंड को साध गए PM मोदी; CM योगी ने गिनाए इकोनॉमिक कॉरिडोर के फायदे

सीएम योगी ने परियोजनाओं का जिक्र करते हुए इसे 'नए उत्तर प्रदेश' की तस्वीर बताया.

दून-दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर से बदलेगी तस्वीर.
दून-दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर से बदलेगी तस्वीर. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 7:29 PM IST

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सहारनपुर : सहारनपुर के विधानसभा क्षेत्र बेहट इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का हालिया दौरा सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं था, बल्कि इसके पीछे गहराई से बुनी गई रणनीति और व्यापक राजनीतिक संदेश छिपा हुआ था. दोनों नेताओं का यह दौरा कई मायनों में पारंपरिक राजनीतिक रैलियों से अलग और हाई-इम्पैक्ट, लो-रिस्क मॉडल पर आधारित नजर आया. इस दौरान सीएम योगी ने मां शाकंभरी विश्वविद्यालय, सरसावा एयरपोर्ट और जेवर फिल्म सिटी जैसी परियोजनाओं का जिक्र करते हुए इसे “नए उत्तर प्रदेश” की तस्वीर बताया.

जनसभा स्थल से लेकर एलिवेटेड कॉरिडोर और रोड शो मार्ग तक, पूरे क्षेत्र को कई सेक्टरों में बांटकर सुरक्षा का माइक्रो-मैनेजमेंट किया गया. हर सेक्टर में अलग-अलग सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी तय थी. कार्यक्रम से कई दिन पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके में डेरा डाल दिया था और हर इमारत, छत और संभावित संवेदनशील बिंदु की जांच की गई. ड्रोन सर्विलांस इस बार सुरक्षा का प्रमुख हिस्सा रहा. आसमान से लगातार निगरानी कर भीड़ की गतिविधियों और संदिग्ध हलचल पर नजर रखी गई.

PM मोदी के इस दौरे की सबसे दिलचस्प बात यह रही कि प्रधानमंत्री ने सहारनपुर में पारंपरिक मंचीय भाषण नहीं दिया. आमतौर पर ऐसे बड़े आयोजनों में जनसभा केंद्र में होती है, लेकिन इस बार फोकस पूरी तरह तय कार्यक्रमों पर रखा गया. Delhi-Dehradun Expressway के उद्घाटन, काली मंदिर में दर्शन और सीमित रोड शो, इन तीन प्रमुख गतिविधियों के जरिए पूरा संदेश देने की कोशिश की गई. यह संदेश भी दिया कि सरकार अब “इवेंट पॉलिटिक्स” से आगे बढ़कर “डिलिवरी पॉलिटिक्स” पर फोकस कर रही है.

जानिए कॉरिडोर के बारे में.
जानिए कॉरिडोर के बारे में. (Photo Credit; ETV Bharat)

गणेशपुर से कुछ दूरी तक प्रधानमंत्री का खुली गाड़ी में रोड शो एक रणनीति का हिस्सा रहा. रास्ते में पुष्प वर्षा और सीमित जनसंपर्क के जरिए जनता से सीधा जुड़ाव दिखाया गया. यह रोड शो पूरी तरह नियंत्रित वातावरण में आयोजित किया गया, जहां पहले से सत्यापित लोगों को ही पहुंचने की अनुमति थी. इससे एक तरफ जनता से संपर्क का संदेश गया तो दूसरी तरफ सुरक्षा से कोई समझौता भी नहीं हुआ.

क्या है विशेषता.
क्या है विशेषता. (Photo Credit; ETV Bharat)

राजनीतिक दृष्टि से यह दौरा सिर्फ सहारनपुर तक सीमित नहीं था, इसे उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली तीनों प्रदेशों को साधने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है. देहरादून में आयोजित जनसभा का लाइव प्रसारण सहारनपुर के गणेशपुर दिल्ली के अक्षरधाम में कराया गया, जो इस बात का संकेत है कि पार्टी जहां UP और उत्तराखंड दोनों राज्यों में एक साथ अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, वहीं दिल्ली की जनता को भी बड़ा संदेश दिया है. सहारनपुर जो भौगोलिक रूप से यूपी-उत्तराखंड की सीमा से जुड़ा है, इस रणनीति के लिए एक आदर्श स्थान साबित हुआ. एक्सप्रेसवे का उद्घाटन इस पूरे क्षेत्र को जोड़ने वाले “विकास कॉरिडोर” के रूप में प्रस्तुत किया गया.

ये मिलेंगी सुविधाएं.
ये मिलेंगी सुविधाएं. (Photo Credit; ETV Bharat)

इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने अपने संबोधन में विकास कार्यों को प्रमुखता देते हुए विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि जो लोग समाज को बांटने और अराजकता फैलाने में विश्वास रखते हैं, वे विकास की सोच नहीं रख सकते. उन्होंने सहारनपुर में मां शाकंभरी विश्वविद्यालय, सरसावा एयरपोर्ट और जेवर फिल्म सिटी जैसी परियोजनाओं का जिक्र करते हुए इसे “नए उत्तर प्रदेश” की तस्वीर बताया. Delhi-Dehradun Expressway को सिर्फ एक सड़क परियोजना के रूप में नहीं बल्कि एक बड़े आर्थिक और राजनीतिक संदेश के तौर पर पेश किया गया. करीब 213 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली से देहरादून की दूरी अब मात्र 2 से 2.5 घंटे में तय की जा सकेगी. पहले यह सफर 4 से 6 घंटे में तय होता था. इससे पर्यटन, व्यापार और निवेश को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

ये भा जानिए.
ये भा जानिए. (Photo Credit; ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस एक्सप्रेसवे के जरिए गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़कर लखनऊ तक कनेक्टिविटी और बेहतर होगी, जिससे पूरे प्रदेश का आर्थिक नेटवर्क मजबूत होगा. दौरे में डाट काली मंदिर में प्रधानमंत्री का दर्शन करना एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक कदम था. इससे धार्मिक आस्था और विकास को साथ लेकर चलने का संदेश दिया गया. इसके साथ ही मां शाकंभरी कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं का जिक्र कर धार्मिक पर्यटन को भी विकास के एजेंडे में शामिल दिखाया गया. कुल मिलाकर सहारनपुर का यह दौरा पारंपरिक राजनीतिक रैलियों से अलग एक नया मॉडल पेश करता है. जहां कम समय में अधिक प्रभाव डालने की कोशिश की गई. सख्त सुरक्षा, सीमित लेकिन प्रभावी जनसंपर्क, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन और दो राज्यों को जोड़ने वाला राजनीतिक संदेश, इन सभी तत्वों ने इस दौरे को खास बना दिया.

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