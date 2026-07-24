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देहरादून दीपक हत्याकांड: डेटिंग ऐप से हुई थी आरोपी से मुलाकात, सामने आई ये इनसाइड स्टोरी

देहरादून में दिनदहाड़े घर में घुसकर व्यक्ति की गला रेतकर हत्या करने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है.

Dehradun Deepak Gupta murder case
देहरादून दीपक गुप्ता हत्या केस (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 24, 2026 at 12:35 PM IST

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Updated : July 24, 2026 at 12:54 PM IST

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देहरादून: बीते दिन राजधानी देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति का गला रेतकर मर्डर का मामला सामने आया था. मृतक की शिनाख्त दीपक गुप्ता के रूप में हुई थी. घटना के एक दिन बाद पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है. घटना को अंजाम देने का वाला दीपक गुप्ता का परिचित ही निकलकर सामने आया है.

देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र स्थित देव ऋषि एन्क्लेव में ऑनलाइन ट्रेडर दीपक गुप्ता (48) की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस के अनुसार, हत्या के पीछे अनैतिक संबंध बनाने को लेकर हुआ विवाद बताया. मामले में गिरफ्तार 20 वर्षीय रोहन प्रजापति (बीकॉम छात्र) को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

देहरादून दीपक हत्याकांड का खुलासा (Video-ETV Bharat)

पुलिस के अनुसार, बुधवार शाम करीब पांच बजे सूचना मिली कि देव ऋषि एन्क्लेव स्थित एक मकान में रहने वाले ऑनलाइन ट्रेडर दीपक गुप्ता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक रोहन प्रजापति को घटनास्थल से ही हिरासत में ले लिया था. घटनास्थल से एफएसएल टीम ने भी साक्ष्य जुटाए. जिसके बाद कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया गया.

सूचना मिलने के बाद पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्र किए. सीसीटीवी फुटेज, घटनास्थल से मिले सबूत और पूछताछ के आधार पर आरोपी युवक रोहन प्रजापति को हिरासत में लिया गया. पूछताछ में आरोपी ने अनैतिक संबंध बनाने के विवाद के दौरान चाकू से हत्या करने की बात स्वीकार की. आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है और मामले में आगे की जांच जारी है.
- अंकित कंडारी, सीओ सदर -

पूछताछ में सामने आया कि आरोपी रोहन प्रजापति देहरादून के एक निजी कॉलेज में बीकॉम का छात्र है. उसकी पहचान दीपक गुप्ता से एक डेटिंग ऐप के माध्यम से हुई थी. आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह ऑनलाइन ट्रेडिंग सीखने के उद्देश्य से दीपक के संपर्क में आया था और घटना से पहले भी एक बार उसके घर जा चुका था.

पुलिस जांच के अनुसार, घटना वाले दिन वो दोबारा दीपक गुप्ता के घर पहुंचा. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि इस दौरान दीपक ने उससे कथित तौर पर अनैतिक संबंध बनाने का दबाव बनाया. विरोध करने पर दोनों के बीच हाथापाई हुई. इसी दौरान रोहन प्रजापति ने दीपक के हाथ से चाकू छीन लिया और उस पर कई वार कर दिए. जिसमें रोहन ने दीपक गुप्ता के गर्दन, चेहरे, हाथ और गाल पर 10 से अधिक वार कर दिए. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

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Last Updated : July 24, 2026 at 12:54 PM IST

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दिनदहाड़े घर में घुसकर हत्या
MAN MURDER IN DEHRADUN
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देहरादून दीपक गुप्ता हत्या केस
DEHRADUN DEEPAK GUPTA MURDER CASE

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