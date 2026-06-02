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विदेश में रही महिला का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर जमीन के तैयार किए दस्तावेज, फरार आरोपी गिरफ्तार

देहरादून: फर्जी दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी करने वाले एक शातिर आरोपी को कोतवाली डालनवाला पुलिस ने मेरठ उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया.आरोपी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर विदेश में रह रही महिला का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र और उसकी भूमि के फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी की थी. इस प्रकरण में शामिल तीन अन्य आरोपियों को पहले ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है.

बता दें कि विदेश में रही महिला फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र मामले में पुलिस ने एक और अहम गिरफ्तारी की है. पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जिसके लिए पुलिस टीम का गठन किया गया था. पुलिस ने सूचना और गहन पड़ताल करके आरोपी को यूपी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की. मामले में पीड़िता रक्षा सिन्हा निवासी राजपुर रोड आर्य नगर ने कोतवाली डालनवाला में शिकायत दर्ज कराई थी कि अमित मैगी और उसके अन्य साथियों ने उनका फर्जी मृत्यू प्रमाण पत्र बनाते हुए उनकी भूमि के फर्जी दस्तावेज तैयार कर भूमि का बैनामा अपने नाम पर कराते हुए उनके साथ धोखाधड़ी की गई.जिसके संबंध में आरोपियों के खिलाफ कोतवाली डालनवाला में 23 नवंबर 2018 को मुकदमा दर्ज किया गया था.

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोतवाली डालनवाला ने पुलिस टीम का गठन किया था. प्रकरण की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धोखाधड़ी में शामिल तीन आरोपी 3 राजीव देओल, कुलदीप सिंह और विनय बिश्नोई को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. जिनसे पूछताछ के आधार पर प्रकरण में सामने आये अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था.