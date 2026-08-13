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बच्चा तस्करी मामले में कोर्ट का अहम फैसला, 4 दोषियों को 10-10 साल की सजा, लगाया अर्थदंड

बच्चा तस्करी मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए दोषियों को सख्त सुनाई है. साथ ही दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है.

Dehradun Child Trafficking Case
सांकेतिक फोटो (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 13, 2026 at 9:23 AM IST

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देहरादून: थाना कैंट क्षेत्र के यमुना कॉलोनी से दो नाबालिग भाइयों को घर से ले जाने और दो साल के बच्चे को 2 लाख रुपये में दूसरे परिवार को देने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने प्रियंका, तान्या, सैंटी और राकेश को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, मामले में आरोपी राहुल को कोर्ट ने बरी कर दिया है.अदालत ने चारों दोषियों को धारा 137(2) के तहत 3-3 साल का कठोर कारावास और 2-2 हजार रुपये जुर्माना, जबकि धारा 143(4) के तहत 10-10 साल का कठोर कारावास और 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी,ऐसे में प्रभावी सजा 10 साल की कठोर कैद होगी.

मामला 16 दिसंबर 2024 का है. यमुना कॉलोनी निवासी रीना के 5 वर्षीय आकाश और 2 वर्षीय विकास को राकेश नाम का व्यक्ति उनकी मां की जानकारी और सहमति के बिना घर से अपने साथ ले गया था.इसके बाद दोनों बच्चों को अलग-अलग जगह ले जाया गया. मां की शिकायत के आधार पर थाना कैंट पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.जांच में सामने आया कि दो वर्षीय विकास धामपुर में प्रियंका और सैंटी के पास पहुंचा था. इसके बाद बच्चे को बिजनौर के सरकथल शिवाला कला में रहने वाली राजवती के घर से बरामद किया गया.

बच्चों की तलाश के दौरान पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल नंबर और उनके संपर्कों की जांच की.जांच में राकेश और राहुल के बीच लगातार संपर्क होने की जानकारी सामने आई. इसके बाद पुलिस टीम ने उत्तर प्रदेश के कटाई-मुरादाबाद क्षेत्र में दबिश देकर राकेश और तान्या को पकड़ लिया. पूछताछ में दोनों ने बताया कि बच्चा धामपुर में प्रियंका और सैंटी के पास है. पुलिस टीम दोनों को लेकर धामपुर पहुंची. वहां प्रियंका और सैंटी ने बताया कि बच्चा उनकी जान-पहचान की राजवती के पास बिजनौर में है. पुलिस के मुताबिक, बच्चे को देने के बदले उन्हें 2 लाख रुपये मिले थे.बिजनौर से बरामद बच्चे की पहचान उसकी मां रीना और मामा सतीश ने की. 13 जनवरी 2025 को विकास को उसकी मां और मामा की सुपुर्दगी में दे दिया गया.

इसके बाद पुलिस ने राकेश, तान्या, प्रियंका और सैंटी को गिरफ्तार कर लिया, वहीं राहुल फरार था. पुलिस ने मामले में मानव तस्करी से जुड़ी धाराएं बढ़ाते हुए आरोप पत्र दाखिल किया. बाद में 27 मार्च 2025 को राहुल को भी यमुना कॉलोनी के पास से गिरफ्तार किया गया और 22 मई 2025 को उसके खिलाफ भी आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया. मामले में गिरफ्तार आरोपियों को अलग-अलग तारीखों पर जमानत मिली थी.प्रियंका को 30 मई 2025, तान्या को 26 जून 2025 और राकेश को 28 जून 2025 को जमानत मिली थी. वहीं सैंटी गिरफ्तारी के दिन ही जमानत पर रिहा हो गया था.

16 दिसंबर 2024 को हुई घटना में अदालत ने 10 अगस्त 2026 को प्रियंका, तान्या, सैंटी और राकेश को दोषी करार दिया था. इसके दो दिन बाद 12 अगस्त 2026 को अदालत ने चारों को सजा सुनाई. कोर्ट ने माना कि दो वर्षीय विकास को उसकी मां की वैध संरक्षकता से हटाकर दूसरे परिवार को दिए जाने से जुड़े आरोप पर्याप्त साक्ष्यों से साबित हुए हैं. अदालत ने मामले में सभी आरोपियों को सभी आरोपों में दोषी नहीं माना. कोर्ट के सामने यह बात आई कि 5 वर्षीय आकाश को भी राकेश अपने साथ ले गया था, लेकिन उसकी मानव तस्करी में अन्य आरोपियों की भूमिका साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले.
-राजीव गुप्ता,सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता-

अधिवक्ता राजीव गुप्ता ने बताया है कि वहीं, राहुल के खिलाफ भी अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका. इसके चलते कोर्ट ने राहुल को धारा 137(2) और 143(4) के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया. कोर्ट के इस फैसले के बाद बच्चा तस्करी मामले में दोषी ठहराए गए प्रियंका, तान्या, सैंटी और राकेश को अब 10-10 साल की कठोर सजा भुगतने के लिए जेल जाना होगा.

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