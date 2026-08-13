ETV Bharat / state

बच्चा तस्करी मामले में कोर्ट का अहम फैसला, 4 दोषियों को 10-10 साल की सजा, लगाया अर्थदंड

देहरादून: थाना कैंट क्षेत्र के यमुना कॉलोनी से दो नाबालिग भाइयों को घर से ले जाने और दो साल के बच्चे को 2 लाख रुपये में दूसरे परिवार को देने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने प्रियंका, तान्या, सैंटी और राकेश को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, मामले में आरोपी राहुल को कोर्ट ने बरी कर दिया है.अदालत ने चारों दोषियों को धारा 137(2) के तहत 3-3 साल का कठोर कारावास और 2-2 हजार रुपये जुर्माना, जबकि धारा 143(4) के तहत 10-10 साल का कठोर कारावास और 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी,ऐसे में प्रभावी सजा 10 साल की कठोर कैद होगी.

मामला 16 दिसंबर 2024 का है. यमुना कॉलोनी निवासी रीना के 5 वर्षीय आकाश और 2 वर्षीय विकास को राकेश नाम का व्यक्ति उनकी मां की जानकारी और सहमति के बिना घर से अपने साथ ले गया था.इसके बाद दोनों बच्चों को अलग-अलग जगह ले जाया गया. मां की शिकायत के आधार पर थाना कैंट पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.जांच में सामने आया कि दो वर्षीय विकास धामपुर में प्रियंका और सैंटी के पास पहुंचा था. इसके बाद बच्चे को बिजनौर के सरकथल शिवाला कला में रहने वाली राजवती के घर से बरामद किया गया.

बच्चों की तलाश के दौरान पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल नंबर और उनके संपर्कों की जांच की.जांच में राकेश और राहुल के बीच लगातार संपर्क होने की जानकारी सामने आई. इसके बाद पुलिस टीम ने उत्तर प्रदेश के कटाई-मुरादाबाद क्षेत्र में दबिश देकर राकेश और तान्या को पकड़ लिया. पूछताछ में दोनों ने बताया कि बच्चा धामपुर में प्रियंका और सैंटी के पास है. पुलिस टीम दोनों को लेकर धामपुर पहुंची. वहां प्रियंका और सैंटी ने बताया कि बच्चा उनकी जान-पहचान की राजवती के पास बिजनौर में है. पुलिस के मुताबिक, बच्चे को देने के बदले उन्हें 2 लाख रुपये मिले थे.बिजनौर से बरामद बच्चे की पहचान उसकी मां रीना और मामा सतीश ने की. 13 जनवरी 2025 को विकास को उसकी मां और मामा की सुपुर्दगी में दे दिया गया.