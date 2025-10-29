ETV Bharat / state

छांगुर धर्मांतरण मामला, आगरा से देहरादून लाये गये 5 आरोपी, कोर्ट ने भेजा जेल

बरेली निवासी एक व्यक्ति ने थाना प्रेमनगर में धर्मांतरण मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 29, 2025 at 7:21 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: अवैध रूप से धर्मान्तरण के सम्बन्ध में थाना प्रेमनगर में उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. मुकदमे की विवेचना के दौरान पांच आरोपियों को तलब करने के लिए पुलिस ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया. न्यायालय के आदेश पर आगरा पुलिस ने जिला कारागार आगरा में निरुद्ध 5 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया. साथ ही आरोपियों के खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने पांचों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है.

दरअसल, बरेली निवासी एक व्यक्ति ने थाना प्रेमनगर में अपनी छोटी बहन के आगरा पुलिस द्वारा धर्मान्तरण के अपराध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के सम्पर्क में होने और व्यक्तियों द्वारा उनकी बहन को अपनी बातों में फंसाकर उसका ब्रेनवॉश करते हुए उसका धर्मान्तरण करने व उसे अन्य हिन्दू युवक/युवतियों को भी धर्म परिवर्तन करने का मामला दर्ज करवाया. शिकायत के आधार पर थाना प्रेमनगर में उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया गया.

मुकदमे की जांच में जानकारी मिली कि बहन की फेसबुक के माध्यम से आयशा उर्फ कृष्णा नाम की महिला से जान पहचान हुई. जिसने उसे अपनी बातों में फंसाकर लालच देते हुए अपने अन्य साथियों अब्दुल रहमान, उसके पुत्र अब्दुल रहीम और अब्दुल्ला के साथ मिलकर उसका धर्मान्तरण कराते हुए उसे अन्य युवक युवतियों को भी इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया. उसे प्रलोभन देते हुए उसके खाते में पैसे जमा कराए.

आरोपी अब्दुल रहमान ने पीड़ित युवती को सहसपुर निवासी अब्दुर रहमान से मिलाते हुए उस पर रानीपोखरी निवासी एक अन्य पीड़िता को धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसाने का भी प्रयास किया. सभी आरोपियों को आगरा पुलिस ने आगरा में दर्ज धर्मान्तरण से सम्बन्धित मुकदमे में गिरफ्तार किया. मुकदमे की विवेचना के दौरान प्रकाश में आए तथ्यों और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने सभी आरोपियों को वारंट बी पर तलब करने के लिए न्यायालय से अनुरोध किया गया.

एसएसपी अजय सिंह ने बताया कोर्ट के आदेश अनुसार आगरा पुलिस ने जिला कारागार आगरा में निरुद्ध पांचों आरोपियों को देहरादून न्यायालय के समक्ष पेश किया. जहां प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने पांचों आरोपियों अब्दुल रहमान उर्फ महेन्द्र पाल सिंह निवासी नगर दिल्ली,एसवी कृष्णा उर्फ आयशा माहेनूर निवासी गोवा,अब्दुर रहमान उर्फ रूपेन्द्र सिंह निवासी देहरादून,अब्दुल रहीम निवासी दिल्ली और अब्दुल्ला निवासी दिल्ली को जेल भेज दिया है.

पढे़ं- उत्तराखंड धर्मांतरण कानून में बड़ा संशोधन, डिजिटली भी कसेगा कानूनी शिकंजा, जानिये प्रावधान

पढे़ं- नाबालिग को प्यार के जाल में फंसाकर किया गैंगरेप, धर्मांतरण का बनाया दबाव, नेपाल से जुड़ा कनेक्शन, आरोपी अरेस्ट

पढे़ं- छांगुर धर्मांतरण गिरोह के तीन आरोपियों को बी वारंट पर लाया जाएगा देहरादून, इस एंगल से होगी पूछताछ

TAGGED:

DEHRADUN CONVERSION CASE
देहरादून धर्मांतरण मामला
प्रेमनगर धर्मान्तरण मामला
छांगुर धर्मांतरण गिरोह
EHRADUN CONVERSION CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.