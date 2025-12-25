क्रिसमस, कार्निवाल और नए साल को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द, मुस्तैदी से करेंगे कार्य
स्वास्थ्य विभाग ने क्रिसमस, विंटर कार्निवाल और नए साल को लेकर कमर कस ली है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 25, 2025 at 8:00 AM IST
देहरादून: क्रिसमस, विंटर कार्निवाल और नए साल पर पर्यटकों की देहरादून और मसूरी में भारी भीड़ के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को अनावश्यक छुट्टी पर रोक लगा दी है. देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ मनोज शर्मा ने बताया कि क्रिसमस और नव वर्ष पर देहरादून जिले में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ जाती है. ऐसे में सभी अस्पतालों को यह निर्देश दिए गए हैं कि मेडिकल स्टाफ को अनावश्यक छुट्टी नहीं दी जाए, ताकि अस्पताल पूरी क्षमता से काम कर सकें.
डॉक्टर और कर्मचारियों को बहुत जरूरी होने पर ही छुट्टी की स्वीकृति दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि जिले के सभी अस्पतालों को आवश्यक दवाओं मेडिकल स्टाफ की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है. अन्य राज्यों से पर्यटकों की आमद बढ़ने की संभावना को देखते हुए इमरजेंसी में अतिरिक्त डॉक्टर और स्टाफ की व्यवस्था करने को कहा गया है. आपातकालीन विभाग को पूरी तरह से सक्रिय रखने और डॉक्टरों को अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि आपातकालीन सेवाओं में कोई कमी ना रहे.
विशेषकर मसूरी स्थित सरकारी अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग ने विशेष रूप से फोकस किया है. सीएमओ ने बताया कि मसूरी के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को ड्यूटी रोस्टर के अनुसार इमरजेंसी में डॉक्टर की ड्यूटी लगाने को कहा गया है. इसके अलावा अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए ठंड से बचाव के लिए हीटर और ब्लेंकेट की पर्याप्त व्यवस्था करने के पूर्व में निर्देश दिए जा चुके हैं. उन्होंने बताया कि सभी अस्पताल किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, किसी भी स्वास्थ्य संबंधी चुनौती से निपटने के लिए अस्पतालों में जरूरी दवाओं इत्यादि की समुचित व्यवस्थाएं की गई है.
स्वास्थ्य विभाग ने क्रिसमस और नए साल पर देहरादून आने वाले पर्यटकों से अपील की है, खुशी के इन अवसरों पर अवश्यक खुशियां मनाएं, लेकिन इसके साथ- साथ सावधानी भी जरूर अपनाएं. इस ठंडक के मौसम में बीमारी से बचने के लिए कई परतों के गर्म कपड़े पहनें, बाहर हवा पानी से बचने वाली जैकेट का इस्तेमाल करें. रात को और सुबह ओस से बचने के लिए सिर को टोपी से ढके, ठंडी चीजों से परहेज करें.
पढ़ें-कॉर्बेट पार्क में हाई अलर्ट, वनकर्मियों की छुट्टियां रद्द, ड्रोन और ई-सर्विलांस से हो रही कड़ी निगरानी, जानें कारण