स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026: साफ हवा के मामले देहरादून की लंबी छलांग, 12वें स्थान पहुंचा शहर
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में देहरादून शहर ने 37वें से 12वां स्थान हासिल किया. जबकि 2024 में शहर 41वें स्थान पर था.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 8, 2026 at 8:37 PM IST
देहरादून: स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में उत्तराखंड को महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 के परिणामों में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून ने वायु गुणवत्ता सुधार के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में देशभर में 12वां स्थान प्राप्त किया है. देहरादून की यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में शहर ने वायु गुणवत्ता सुधार के क्षेत्र में लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है और तीन साल के भीतर 37वें स्थान से 12वें स्थान तक की प्रगति दर्ज की है.
साल 2024 में देहरादून इस श्रेणी में 41वें स्थान पर था, जबकि वर्ष 2025 में सुधार करते हुए 19वें स्थान पर पहुंचा था. अब वर्ष 2026 में देहरादून ने 12वां स्थान हासिल किया है. इस लगातार सुधार के पीछे शहर में वायु प्रदूषण की रोकथाम, धूल नियंत्रण, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर निगरानी, स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने, सड़क सफाई, जनजागरूकता और पर्यावरणीय निगरानी का प्रमाण है.
इस मामले पर मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ वायु को जनस्वास्थ्य से जोड़ते हुए ठोस एवं वैज्ञानिक उपायों पर विशेष जोर देने का निर्देश दिया था. उन्होंने कहा था कि, सरकार की प्राथमिकता केवल प्रदूषण के स्तर को कम करना ही नहीं, बल्कि ऐसा स्थायी और प्रभावी तंत्र विकसित करना है, जिसके माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को भी स्वच्छ, स्वस्थ और बेहतर पर्यावरण उपलब्ध कराया जा सके.
देहरादून शहर की इस उपलब्धि पर सीएम धामी ने देहरादूनवासियों, नगर निगम, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित विभागों को बधाई देते हुए कहा कि,
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में देहरादून का 37वें से 12वें स्थान पर पहुंचना पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है. यह उपलब्धि देहरादून की जागरूक जनता की सक्रिय भागीदारी, नगर निगम देहरादून के समर्पित कार्यों और उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सतत निगरानी का सम्मिलित परिणाम है. सरकार का प्रयास है कि विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए. स्वच्छ वायु केवल पर्यावरण का विषय नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के स्वस्थ जीवन और बेहतर भविष्य से जुड़ा विषय है. देहरादून की यह उपलब्धि हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देती है.
-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड-
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