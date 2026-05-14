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देहरादून: स्कूल परिसर में चल रहा था देह व्यापार का धंधा, 3 गिरफ्तार, महिलाओं को देते थे नौकरी का झांसा

देहरादून में स्कूल परिसर में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने खुलासा किया है. साथ ही तीन युवतियों को रेस्क्यू किया.

Dehradun sex racket exposed
प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 14, 2026 at 11:46 AM IST

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देहरादून: राजधानी देहरादून के कैंट क्षेत्र में स्कूल परिसर में चल रहे जिस्मफरोशी के धंधे का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. थाना कैंट पुलिस और एएचटीयू टीम (एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट) ने अनैतिक देह व्यापार मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. साथ ही 3 पीड़िताओं को भी रेस्क्यू किया. गिरफ्तार एक आरोपी पहले भी अनैतिक देह व्यापार में जेल जा चुका है. आरोपी युवतियों को नौकरी का झांसा देकर जिस्मफरोशी के धंधे में धकेलते थे.

एसएसपी को मिली थी शिकायत: देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल को गोपनीय माध्यम से कैंट क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा अनैतिक देह व्यापार करवाए जाने की सूचना मिली. प्राप्त सूचना पर एसएसपी ने सीओ सिटी के नेतृत्व में एएचटीयू देहरादून और कैंट पुलिस की संयुक्त टीम ने किशन नगर एक्सटेंशन में औचक छापेमारी की कार्रवाई की तो वहां स्थित एक स्कूल के पिछले भाग में तीन महिलाएं और पुरूष आपत्तिजनक स्थिति में मिले, जिनके पास से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है. मौके से पुलिस टीम द्वारा अनैतिक देह व्यापार संचालित कर रहे एक मुख्य आरोपी (देह व्यापार करा रहे) समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए, तीन पीड़िताओं को रेस्क्यू किया गया. मौके पर मिले स्विफ्ट कार को पुलिस द्वारा सीज किया गया.

देहरादून में देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़. (Video-ETV Bharat)

युवतियों को नौकरी का दिया जाता था झांसा: घटना सामने आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है, खासकर इसलिए जिस स्थान पर यह गतिविधि संचालित हो रही थी, वह एक स्कूल के पीछे का हिस्सा बताया जा रहा है. मामले में सीओ सिटी स्वप्निल मुयाल ने बताया है कि एक आरोपी पहले में भी अनैतिक देह व्यापार में जेल जाने की जानकारी मिली है.

आरोपी द्वारा काम दिलाने के बहाने बाहरी राज्यों से महिलाओं को देहरादून बुलाया जाता था और उनकी मजबूरियों का फायदा उठाकर वह उनसे अनैतिक देह व्यापार करवाता था. गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कोतवाली कैंट पर अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया. साथ ही पुलिस ने तीनों महिलाओं को रेस्क्यू कर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
- स्वप्निल मुयाल, सीओ सिटी -

मामले में पार्षद ने क्या कहा: पार्षद नंदिनी शर्मा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि यहां तीन युवतियों को रखा गया है और उनसे देह व्यापार करवाया जा रहा है. पुलिस जांच में पता चला है कि युवतियां मेरठ, मुजफ्फरनगर और दिल्ली की रहने वाली हैं, जो आर्थिक संकट के चलते नौकरी के लिए देहरादून आई थी, जिनकी मजबूरी का फायदा उठाकर अनैतिक देह व्यापार में धकेल दिया गया.

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