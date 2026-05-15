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देहरादून स्कूल कैंपस सेक्स रैकेट मामला, बांग्लादेशी कनेक्शन आया सामने, लोगों ने किये बड़े खुलासे

देहरादून: बीते रोज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कैंट क्षेत्र में स्कूल परिसर में चल रहे जिस्मफरोशी के धंधे का पुलिस ने भंडाफोड़ किया. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. साथ ही 3 पीड़िताओं को भी रेस्क्यू किया. बताया जा रहा है कि आरोपी युवतियों को नौकरी का झांसा देकर यहां जिस्मफरोशी के धंधे में धकेलते थे. जिस्मफरोशी के धंधे के भंडाफोड़ होने के बाद इससे जुड़े कई खुलासे हो रहे हैं. स्थानीय लोगों ने कई बड़े खुलासे किये हैं.

जानकारी के अनुसार बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की पार्षद और हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता एक स्कूल पर पहुंचे. यह स्कूल देहरादून के कैंट थाना क्षेत्र के किसान नगर में चलाया जा रहा था. यह स्कूल लंदन किड्स के नाम से एक साल पहले ही खोला गया था. जिस मकान में इस स्कूल का संचालन किया जा रहा था, वह मद्रास में रहने वाले एक व्यक्ति का था. जिसने स्कूल चलाने के लिए एक दंपति को अपना मकान किराए पर दिया. इस मकान के ठीक पीछे दो कमरों को एक व्यक्ति को रहने के लिए दिया गया. जिनका मकान मालिक ने सत्यापन तक नहीं कराया.

स्थानीय लोगों ने इससे जुड़ी कई अहम जानकारियां दी. जिन बच्चों का इस स्कूल में एडमिशन कराया गया उनके माता-पिता को भी यकीन नहीं हुआ कि जिस स्कूल में उन्होंने अपने बच्चों का दाखिला कराया है उसे स्कूल में ऐसा नेटवर्क चलाया जा रहा था.

स्कूल के पास रहने वाले एक स्थानीय निवासी ने बताया कि इस मकान में स्कूल एक साल पहले ही शुरू हुआ है. इस बार बच्चों के दाखिले चल रहे थे. युवक ने बताया जिस मकान में स्कूल चलाया जा रहा था उसमें किराएदार ही रहते आए हैं. मकान का मालिक मद्रास में रहता है. वह कमरों को किराए पर देकर वापस चला जाता है. युवक ने बताया स्कूल शुरू होने से पहले इस मकान में रहने वाले बांग्लादेश के दो व्यक्तियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था. वे यहां यहां पर बिना सत्यापन के रह रहे थे.