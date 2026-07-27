ETV Bharat / state

कारोबारी गंभीर सिंह रावत आत्महत्या मामला, सुसाइड नोट के आधार पर 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज, परिवार को मिली धमकी

देहरादून: शहर के पटेल नगर थाना क्षेत्र स्थित कारोबारी ग्रांट में एक कारोबारी की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. आत्महत्या करने वाले कारोबारी के बेटे का आरोप है कि उसके पिता को लंबे समय से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था और लगातार धमकियां दी जा रही थी. इसी प्रताड़ना से परेशान होकर उन्होंने 23 जुलाई को आत्महत्या कर ली. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, कारबारी ग्रांट निवासी मानवेंद्र सिंह रावत ने कोतवाली पटेल नगर में 24 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई कि उनके पिता गंभीर सिंह रावत को कुछ लोग लगातार मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे. आरोप है कि उन्हें बार-बार धमकियां दी जा रही थी. जिससे वे लंबे समय से तनाव में थे. पीड़ित का कहना है कि इसी मानसिक दबाव के कारण उनके पिता ने आत्मघाती कदम उठाया.

शिकायत में यह भी कहा गया है, कि आत्महत्या से पहले उन्होंने एक कथित सुसाइड नोट छोड़ा था. इस नोट में बाकर अली, पंकज थपलियाल, साबिर अली, आजाद अली, गंगा प्रसाद बलोदी, नीरज गुप्ता, वासुदेव सिंह बिष्ट, विनोद जायसवाल, मुराद अली और पूनम शर्मा के नाम लिखे गए हैं. बेटे का आरोप है कि इन लोगों की प्रताड़ना से तंग आकर उसके पिता ने आत्महत्या की.