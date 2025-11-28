ETV Bharat / state

बिल्डर शाश्वत और साक्षी का पासपोर्ट निरस्त, जांच के लिए SIT गठित, करोड़ों की हेराफेरी का मामला

देहरादून: नामी बिल्डर शाश्वत गर्ग और उनकी पत्नी साक्षी गर्ग के मामले में नया अपडेट आया है. दोनों के खिलाफ देहरादून राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद आईजी गढ़वाल ने सीओ मसूरी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए हैं. वहीं अब निवेशकों की शिकायत पर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की ओर से दोनों के पासपोर्ट निरस्त कर दिए गए हैं.

आरोपी शाश्वत गर्ग पत्नी समेत बीते करीब डेढ़ महीने से भी ज्यादा समय से लापता है. साथ ही बताया जा रहा है कि यूपी की हापुड़ और उत्तराखंड की देहरादून पुलिस बिल्डर शाश्वत गर्ग व उनकी पत्नी साक्षी गर्ग की तलाश कर रही है. हालांकि, अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया है.

पति-पत्नी के नेपाल भागने की खबर: वहीं इंपीरियल वैली में निवेश करने वाले रितेश धीमान ने बताया कि शाश्वत गर्ग और साक्षी गर्ग नेपाल भाग गए हैं. इसके बाद कुछ निवेशक उनकी तलाश में नेपाल भी गए, लेकिन वो नेपाल से भी भाग गए.

कार हरिद्वार में खड़ी मिली थी: बिल्डर शाश्वत गर्ग परिवार संग बीती 17 अक्टूबर को यूपी के हापुड़ में अपनी ससुराल गया था. बताया जा रहा है कि 17 अक्टूबर की शाम को ही बिल्डर शाश्वत गर्ग अपनी पत्नी साक्षी गर्ग के साथ हापुड़ से देहरादून के लिए निकल गए थे, लेकिन वो अगले दिन भी देहरादून नहीं पहुंचे. दोनों का फोन भी बंद आ रहा था. तभी से दोनों गायब हैं. इस मामले में हापुड़ पुलिस भी जांच कर रही है. हापुड़ पुलिस की जांच में ये भी सामने आया था कि उसका किसी से बड़ी रकम का लेनदेन है. पुलिस को शाश्वत गर्ग का गाड़ी हरिद्वार की पार्किंग में खड़ी मिली थी.

देहरादून पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज: इसके बाद पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो कई बातें सामने आईं, जिसके बाद दंपति के खिलाफ थाना राजपुर में मुकदमा दर्ज किया गया. इस मुकदमे में बिल्डर शाश्वत गर्ग अलावा उसकी पत्नी, मां, पिता और 2 साले भी नामजद हैं. ये मुकदमा अंतरिम सोसायटी प्रबंधन समिति आर्केडिया हिलाक्स अध्यक्ष विवेक राज की तहरीर पर हुआ.

एसआईटी का गठन: आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया है कि इस मामले में एसआईटी का गठन किया है. इस एसआईटी के अध्यक्ष सीओ मसूरी मनोज असवाल होंगे. जबकि टीम के सदस्यों में इंस्पेक्टर विद्याभूषण नेगी, थाना राजपुर प्रभारी प्रदीप रावत, प्राथमिक के विवेचना अधिकारी और रेंज कार्यालय के एक दरोगा है. साथ ही सभी को विवेचना को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.

शाश्वत गर्ग और साक्षी गर्ग के पासपोर्ट निरस्त: वहीं देहरादून में दो आवासीय परियोजनाओं में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए ठगी कर फरार हुए बिल्डर पति-पत्नी पर क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी कार्यालय में कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं.

पासपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रीय अधिकारी विजय शंकर पांडे ने बताया है कि इंपीरियल वाली में निवेश करने वाले पीड़ितों ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी. वहीं, आर्केडिया हिलाक्स से भी 12 व्यक्तियों की शिकायत दर्ज की गई थी. इसके बाद शाश्वत गर्ग और उनकी पत्नी साक्षी को नोटिस जारी किया गया है. 15 दिन के भीतर जवाब न मिलने पर रिमाइंडर भी भेजा जाएगा. जब शाश्वत और साक्षी की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला तो क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने दोनों के पासपोर्ट को निरस्त कर दिए.