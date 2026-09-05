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देहरादून बैंक ऑफ बड़ौदा में चोरी की कोशिश, मंदिर चोरी का 24 घंटे में खुलासा

देहरादून: कोतवाली डालनवाला क्षेत्र अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा की बलबीर रोड शाखा में देर रात चोरी के प्रयास का मामला सामने आया है. अज्ञात चोरों ने बैंक के मेन शटर के दोनों तरफ लगे लोहे के हुक तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की. हालांकि, मेन शटर पर सेंटर लॉक लगा होने के कारण चोर उसमें से बैंक के अंदर दाखिल नहीं हो सके. शाखा के शाखा प्रबंधक की शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कोतवाली डालनवाला में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

जानकारी के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा बलबीर रोड शाखा के शाखा प्रबंधक संजय कुमार ने कोतवाली डालनवाला में शिकायत दर्ज कराई है. जिसमें उन्होंने बताया है कि 3 सितंबर की देर रात को अज्ञात चोरों ने बैंक के मेन शटर के दोनों तरफ लगे लोहे के हुक तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की. इसके बाद चोरों ने बैंक के सामने वाली खिड़की के शटर पर लगे दोनों ताले तोड़ दिए. खिड़की के रास्ते बैंक के अंदर घुसकर चोरी करने का प्रयास किया. घटना की जानकारी 4 सितंबर को बैंक के कार्यालय कर्मचारी के जरिए शाखा प्रबंधक को फोन पर मिली.सूचना मिलते ही शाखा प्रबंधक बैंक पहुंचे. उन्होंने मौके का निरीक्षण किया. हालांकि मेन शटर पर सेंटर लॉक लगा होने के कारण चोर उसमें से बैंक के अंदर दाखिल नहीं हो सके. जिसके कारण बड़ी चोरी टल गई.

कोतवाली डालनवाला प्रभारी नरेंद्र गहलावत ने बताया बैंक ऑफ बड़ौदा बलबीर रोड शाखा के शाखा प्रबंधक संजय कुमार की तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 305(e), 331(4) और 62 के तहत मामला दर्ज किया है. साथ ही मामले की जांच उपनिरीक्षक/वरिष्ठ उपनिरीक्षक जयपाल सिंह को सौंपी गई है. पुलिस अब बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अज्ञात चोरों की पहचान करने में जुटी है. फिलहाल एफआईआर में किसी आरोपी का नाम सामने नहीं आया है.