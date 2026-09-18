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बैंक कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी, जानिए क्यों?

बैंक कर्मचारियों ने एक बार फिर से 28 और 30 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है.

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बैंक कर्मचारियों का फूटा गुस्सा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 18, 2026 at 5:10 PM IST

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देहरादून: राजधानी देहरादून में शुक्रवार 18 सितंबर को बैंक कर्मचारियों ने पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने समेत अन्य विभिन्न मांगों के लेकर हल्ला बोल किया. सभी बैंक कर्मचारी देहरादून घंटाघर के पास एश्ले हॉल स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के सामने प्रदर्शन किया.

प्रदर्शन कर रहे बैंक कर्मचारियों का कहना है कि वो लंबे समय से पांच दिन बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है. इसीलिए उन्होंने अब सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है.

अपनी मांगों कोे लेकर सड़कों पर उतरे बैंक कर्मचारी. (ETV Bharat)

बैंक कर्मचारियों का फूटा गुस्सा: प्रदर्शनकारी बैंक कर्मियों का कहना है कि बैंकिंग क्षेत्र में लगातार डिजिटल सुविधाओं का विस्तार हुआ है और कर्मचारी छुट्टियों के दौरान भी कई तरह के काम करते हैं. इसके बावजूद बैंक कर्मचारियों को पांच दिन कामकाज की व्यवस्था का लाभ नहीं मिल रहा है.

बैंक कर्मचारियों की मांग अभी तक लंबित: उनका कहना है कि एलआईसी, नाबार्ड समेत कई अन्य क्षेत्रों में पांच दिवसीय कार्य व्यवस्था लागू है, जबकि बैंक कर्मचारियों की मांग अभी तक लंबित है. ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन के संयोजक इंदर रावत ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया तो 28 और 30 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल की जाएगी. इसके बाद भी मांग पूरी नहीं होने पर बैंक कर्मचारियों ने 20 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी हैं.

संयोजक इंदर रावत ने कहा कि बैंक कर्मी अपने स्तर पर इसका ध्यान रखते हैं कि हड़ताल पर जाने से पहले बैंकिंग व्यवस्था को प्रभावित न हो. उनकी पहली कोशिश यहीं है कि बातचीत के जरिए सरकार उनकी समस्या का समाधान निकाले. उनकी मांग किसी विशेष लाभ की नहीं, बल्कि कर्मचारियों के वर्क-लाइफ बैलेंस और बेहतर कार्य व्यवस्था से जुड़ी है.

बैंक कर्मचारियों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने के साथ कर्मचारियों से जुड़े अन्य लंबित मुद्दों पर भी जल्द निर्णय लिया जाए. कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को स्वीकार करती है तो वे आंदोलन समाप्त कर काम पर लौटने के लिए तैयार हैं.

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