देहरादून दरगाह में तोड़फोड़ का आरोप, बुजुर्ग खादिम से मारपीट, 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज
मकसूद अहमद ने कोतवाली डालनवाला में शिकायत दर्ज कराई है. जिसके आधार पर केस दर्ज किया गया हैय
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 10, 2026 at 6:59 PM IST
देहरादून: कोतवाली डालनवाला क्षेत्र में रेंजर्स ग्राउंड स्थित बाबा जमाल शाह की दरगाह में कथित तौर पर तोड़फोड़ और बुजुर्ग खादिम के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. खादिम मकसूद अहमद की शिकायत पर पुलिस ने दो नामजद आरोपियों और 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. शिकायत में दरगाह की दीवार तोड़ने, मजार को नुकसान पहुंचाने, खादिम को बंधक बनाकर पीटने और चोरी करने के आरोप लगाए गए हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
रात करीब एक बजे दरगाह में घुसने का आरोप: मकसूद अहमद ने कोतवाली डालनवाला में शिकायत दर्ज कराई है कि 9 अक्टूबर की रात करीब एक बजे की अमन स्वेडिया और सिद्धार्थ बडोनी अपने 20 से 25 साथियों के साथ दरगाह परिसर में घुस आए. आरोप है कि उनके हाथों में हथौड़े और लाठी-डंडे थे. इसके बाद आरोपियों ने दरगाह की दीवार तोड़नी शुरू कर दी. उन्होंने बाबा जमाल शाह की मजार को भी नुकसान पहुंचाया.
बुजुर्ग खादिम को बंधक बनाकर पीटने का आरोप: मकसूद अहमद के अनुसार, जब करीब 60 वर्षीय खादिम ने आरोपियों को रोकने की कोशिश की तो उसके साथ मारपीट की गई. उसे बंधक बना लिया गया. शिकायत में दरगाह में चोरी किए जाने का आरोप भी लगाया गया है. खादिम ने घटना पर चिंता जताते हुए आशंका व्यक्त की कि इससे क्षेत्र का शांतिपूर्ण माहौल और सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है.
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की मांग: पीड़ित ने पुलिस से दरगाह और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने, घटना में शामिल लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. पुलिस ने दरगाह का सीसीटीवी डीवीआर अपने कब्जे में ले लिया है.
दो नामजद समेत 20-25 अज्ञात लोगों पर मुकदमा: मकसूद अहमद की शिकायत के आधार पर डालनवाला पुलिस ने अमन स्वेडिया और सिद्धार्थ बडोनी समेत 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 190, 191(2), 191(3), 196 और 298 के तहत मुकदमा दर्ज किया है.
पूछताछ के बाद छोड़े गए आरोपी: कोतवाली डालनवाला प्रभारी विनोद गुसाई ने बताया है कि खादिम की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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