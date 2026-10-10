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देहरादून दरगाह में तोड़फोड़ का आरोप, बुजुर्ग खादिम से मारपीट, 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

बाबा जमाल शाह दरगाह तोड़फोड़ मामला ( ETV Bharat )

देहरादून: कोतवाली डालनवाला क्षेत्र में रेंजर्स ग्राउंड स्थित बाबा जमाल शाह की दरगाह में कथित तौर पर तोड़फोड़ और बुजुर्ग खादिम के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. खादिम मकसूद अहमद की शिकायत पर पुलिस ने दो नामजद आरोपियों और 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. शिकायत में दरगाह की दीवार तोड़ने, मजार को नुकसान पहुंचाने, खादिम को बंधक बनाकर पीटने और चोरी करने के आरोप लगाए गए हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

रात करीब एक बजे दरगाह में घुसने का आरोप: मकसूद अहमद ने कोतवाली डालनवाला में शिकायत दर्ज कराई है कि 9 अक्टूबर की रात करीब एक बजे की अमन स्वेडिया और सिद्धार्थ बडोनी अपने 20 से 25 साथियों के साथ दरगाह परिसर में घुस आए. आरोप है कि उनके हाथों में हथौड़े और लाठी-डंडे थे. इसके बाद आरोपियों ने दरगाह की दीवार तोड़नी शुरू कर दी. उन्होंने बाबा जमाल शाह की मजार को भी नुकसान पहुंचाया.