उत्तराखंड 'राजभवन' का बदला गया नाम, अब कहलाएगा 'लोक भवन'
देहरादून और नैनीताल में मौजूद 'राजभवन' को अब 'लोक भवन' के नाम से जाना जाएगा. जिसके आदेश जारी कर दिए गए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 1, 2025 at 5:59 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड राजभवन का नाम बदलकर अब लोक भवन कर दिया गया है. जिसके तहत देहरादून और नैनीताल में मौजूद राजभवन को अब लोकभवन के नाम से जाना जाएगा.
दरअसल, गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या के तहत 25 नवंबर 2025 को और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रि गुरमीत सिंह की स्वीकृति के बाद देहरादून और नैनीताल स्थित राजभवन (Raj Bhavan) का नाम आधिकारिक रूप से लोक भवन (Lok Bhavan) कर दिया गया है. अब राजभवन उत्तराखंड (Raj Bhavan Uttarakhand) को अब से लोकभवन उत्तराखंड (Lok Bhavan Uttarakhand) कहा जाएगा. राज्यपाल सचिव रविनाथ रमन की ओर से अधिसूचना जारी किया गया है.
खबर में अपडेट जारी...