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'मुगलों-अंग्रेजों का राज है क्या?' CM सुक्खू और उनकी पत्नी पर क्यों भड़के पूर्व विधायक, जानें पूरा मामला

पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि चुने हुए प्रतिनिधियों पर दबाव बनाया जा रहा है. उन्हें किडनैप किया जा रहा है.

HOSHIYAR SINGH DEHRA
पूर्व विधायक होशियार सिंह (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 4:46 PM IST

3 Min Read
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देहरा: हिमाचल प्रदेश के देहरा विधानसभा क्षेत्र में पंचायत समिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव टलने के बाद सियासी माहौल गरमा गया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी एवं देहरा विधायक कमलेश ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र में हुए इस घटनाक्रम को लेकर भाजपा ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. चुनाव स्थगित होने के बाद भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक होशियार सिंह ने सरकार पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने, भाजपा समर्थित सदस्यों पर दबाव बनाने और यहां तक कि समर्थकों को "किडनैप" करने जैसे आरोप लगाए. हालांकि इन आरोपों पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

कोरम पूरा नहीं होने से टला चुनाव

देहरा पंचायत समिति में कुल 23 सदस्य हैं. अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए दो-तिहाई बहुमत के तहत 16 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक थे. गुरुवार को आयोजित बैठक में केवल 15 सदस्य ही पहुंचे, जिसके चलते आवश्यक संख्या पूरी नहीं हो सकी और चुनाव स्थगित करना पड़ा. पंचायत इंस्पेक्टर योगेश कुमार ने बताया कि बैठक का कोरम पूरा था, लेकिन अध्यक्ष के चुनाव के लिए जरूरी हस्ताक्षर नहीं मिलने के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी. अब सक्षम प्राधिकारी की अनुमति मिलने के बाद करीब पांच दिन के भीतर अगली बैठक आयोजित की जाएगी.

पूर्व विधायक होशियार सिंह (ETV BHARAT)

पूर्व विधायक ने लगाए गंभीर आरोप

चुनाव टलने के बाद पूर्व विधायक होशियार सिंह ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने दावा किया कि पंचायत समिति के 23 सदस्यों में से 18 भाजपा समर्थित हैं, लेकिन चुनाव वाले दिन केवल 15 सदस्य ही पहुंच पाए. उनका आरोप है कि तीन भाजपा समर्थित सदस्यों को जानबूझकर रोका गया, ताकि अध्यक्ष पद का चुनाव न हो सके. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों को स्वतंत्र रूप से मतदान करने का अधिकार मिलना चाहिए और पंचायत स्तर की राजनीति में सरकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है.

'मुगलों-अंग्रेजों का राज है क्या?'

सरकार पर निशाना साधते हुए होशियार सिंह ने तीखी टिप्पणी की. उन्होंने कहा, "क्या हिमाचल में मुगलों और अंग्रेजों का राज है, जो चुने हुए प्रतिनिधियों पर दबाव बनाया जा रहा है?". उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा समर्थित अध्यक्ष पद के दावेदार विनोद कुमार को उनकी पत्नी के तबादले की धमकी तक दी गई. पूर्व विधायक ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और विधायक कमलेश ठाकुर से स्थानीय चुनावों को प्रतिष्ठा का विषय न बनाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्वतंत्र रूप से चलने देने की अपील की.

अगली बैठक का इंतजार

उधर, पंचायत समिति की भाजपा समर्थित सदस्य रुबीना चौधरी ने भी चुनाव प्रक्रिया में लगातार हो रही देरी पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि पहले पहली बैठक में ही अध्यक्ष का चुनाव हो जाता था, लेकिन इस बार बार-बार प्रक्रिया टल रही है. अब सभी की नजर अगली बैठक पर टिकी है, जहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव होने की संभावना है. इस पूरे घटनाक्रम ने देहरा की स्थानीय राजनीति को एक बार फिर प्रदेश की सियासत के केंद्र में ला खड़ा किया है.

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